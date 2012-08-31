قذافی به دنبال دخالت خارجی در لیبی با اهداف خاص است

به گزارش خبرنگار مهر، عاشور بن خیال وزیر خارجه لیبی در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در سخنانی اظهار داشت: اجلاس تهران در سایه چالش های بین المللی و در ابعاد سیاسی اجتماعی و محیط زیست برگزار می شود.

وی ادامه داد: این موضوعات می طلبد که کشورهای عضو برای مقابله با چالش های موجود همکاری کنند.

بن خیال خاطر نشان کرد: برای رسیدن به اهداف جنبش عدم تعهد راهی جز تقویت همبستگی بین کشورهای عضو نیست و پیشرفت در این اهداف جز با اعتقاد راسخ به اصول جنبش عدم تعهد امکانپذیر نیست.

وزیر خارجه لیبی ادامه داد: جنبش همواره به دنبال تقویت منابع در حال توسعه و در راستای صلح بین الملل بوده است و تلاش می کند آسایش و رفاه و توسعه را برای کشورهای عضو فراهم کند. این جنبش به عنوان یک بلوک بین المللی می تواند در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی نقش آفرین باشد.

بن خیال گفت: ما باید به دنبال اصلاح زیرساختها باشیم و نیاز داریم که تلاش های ریشه ای در این خصوص انجام دهیم. ساختار سازمان ملل و شورای امنیت باید اصلاح شود و احترام به همه کشورها باید در این سازمان رعایت شود.

وی با بیان اینکه جنبش عدم تعهد توانسته به کشورهای عضو برای دستیابی به کرامت خود کمک کند گفت: بهار عربی که در کشورهای منطقه می بینیم با هدف مبارزه با فساد و ساخت دولت های دموکراتیک و همچنین رعایت حقوق بشر انجام شد.

وزیر خارجه گفت: ملت لیبی بر اساس انقلاب جدید خود توانست امور اداره کشور را به دست بگیرد و سرنوشت خود را تعیین کند. با تشکیل دولت و دوره انتقالی شاهد انتخابات پاک و سالم بودیم و دولت لیبی می تواند در مرحله انتقالی آینده قانون اساسی خود را که برخاسته ازخاسته های لیبی باشد تدوین کند.

وی در پاسخ به آنانی که در انقلاب مردمی لیبی تردید دارند، گفت: این انقلاب کاملا داخلی و مستقل است و همه ملت های جهان دیدند که مردم خودشان سرنوشتشان را رقم زدند. ما با هر گونه دخالت خارجی که از طرف قذافی و با اهداف خاصی دنبال می شد، مخالف هستیم.

بن خیال در خصوص بحران سوریه با بیان اینکه رنج مردم سوریه رنج ماست گفت: ما از حرکت به سوی دموکراسی برای ملت سوریه حمایت می کنیم.

وی در خصوص مسئله فلسطین نیز گفت: ما به فلسطین توجه ویژه ای داریم اسرائیل همچنان به شهرک سازی غیر قانونی و تجاوزات خود ادامه می دهد. ما از شورای امنیت می خواهیم که مسئولیت خود را در قبال ملت فلسطین انجام دهد.