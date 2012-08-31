آمادگی ایران برای همکاری نفتی با نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با همتای نیجریایی خود خاطر نشان کرد : دو کشور زمینه ها و فرصتهای زیادی برای توسعه و گسترش روابط دارند که باید آنها را بسیج کرده و بکار گیریم. صالحی همچنین بر آمادگی کشورمان برای تبادل تجربیات و توانمندیها در حوزه های صنعتی و نفت با نیجریه تاکید کرد.



وزیر امور خارجه نیجریه نیز در این دیدار میزبانی و سازماندهی عالی اجلاس شانزدهم سران جنبش عدم تعهد در تهران را به صالحی تبریک گفت و با اشاره به ریاست ایران بر اجلاس نم در یک برهه حساس ، برای کشورمان آرزوی موفقیت کرد.



علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه همچنین با وزیر امور خارجه اریتره دیدار و گفتگو کرد.



در دیدار صالحی وزیر امور خارجه با همتای اریتره ای اش نیز طرفین برای گسترش همکاریها و روابط اقتصادی و تجاری و بازرگانی بویژه در زمینه اجرای طرحهای سرمایه گذاری ابراز علاقه کردند.



وزیر امور خارجه اریتره نیز در این دیدار آغاز دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران بر جنش عدم تعهد را تبریک گفت و برای کشورمان آرزوی موفقیت کرد.

