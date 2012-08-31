مصاف قم با گلستان در روز دوم والیبال امیدهای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم فوتبال صبای قم از نحوه قضاوت داور دیدار تیمش با تراکتورسازی تبریز در هفته هفتم لیگ برتر انتقاد کرد.



یحیی گل محمدی با بیان اینکه داور دیدار صبا مقابل تراکتورسازی یک گل سالم صبا را نپذیرفت، اظهار داشت: در بازی با تراکتورسازی تبریز در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال که با تساوی بدون گل همراه بود، تیم ما نیمه اول نظم بیشتری در بازی داشتیم ولی در نیمه دوم اشتباهات داوری کمی در روند بازی‌مان تاثیر گذاشت.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم ادامه داد: فکر می کنم قضاوت بد داور یکی از دلایل اصلی مساوی ما بود، ولی اگر داوری خوب بود می توانستیم بهتر نتیجه بگیریم، ضمن اینکه در مجموع یک امتیاز گرفتن از تیم خوب تراکتورسازی در تبریز به نظرم خوب است.



گل محمدی درباره گلی که بازیکنان صبای قم وارد دروازه تیم فوتبال تراکتورسازی کردند و داور نپذیرفت عنوان داشت: گلی که ما زدیم صحیح بوده است و امکان ندارد چنین نباشد، متاسفانه بر اثر اشتباه داور یک گل ما در این بازی به هدر رفت.



وزن کشی کاراته کای قمی برای شناخت حریفان



کاراته کای قمی اعزامی به مسابقات لیگ جهانی کاراته امشب روی باسکول می رود تا نخستین حریف خود در این رقابت ها را بشناسد.



این کاراته کا امیر مهدی زاده یکی از پر افتخارترین کاراته کاهای قمی است که همراه با تیم ملی کاراته کشورمان در رده سنی بزرگسالان برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2012 به تمرین پرداخته و راهی ترکیه شده است.



مهدی زاده بامداد پنجشنبه نهم شهریور ماه به عنوان عضو تیم ملی کاراته بزرگسالان در وزن منهای 60 کیلوگرم همراه با سایر ملی پوشان راهی ترکیه شد تا از فردا شنبه یازدهم شهریور ماه در چهارمین مرحله لیگ جهانی کاراته موسوم به کاراته وان به مصاف حریفان خود برود.



چهارمین مرحله رقابت های لیگ جهانی کاراته در حالی به میزبانی شهر استانبول کشور ترکیه برگزار می شود که امیر مهدی زاده در مسابقات سومین مرحله لیگ جهانی در کشور اندونزی نیز حضور داشت اما موفق به کسب مدال نشد.



این در حالی است که حبیب الله ناظریان به عنوان مدیرفنی، مهران بهنام فر، علیرضا کتیرایی قهرمان سابقه کاراته استان قم و تورج ساسانی به عنوان مربی، غلامرضا دباغیان مربی با سابقه کاراته قم به عنوان مشاور فنی و سید محمد حسینی به عنوان مربی بدنساز هدایت این تیم را بر عهده دارند.



مصاف قم با گلستان در روز دوم والیبال امیدهای کشور



تیم والیبال امید قم در دومین دیدار خود در مرحله نهایی پیکارهای والیبال قهرمانی رده سنی امید کشور حریف تیم هیئت والیبال گلستان شد.



این در حالی است که طبق برنامه، بازی های مرحله نهایی مسابقات والیبال قهرمانی رده سنی امید کشور از عصر امروز با انجام بازی ها در دو گروه با شرکت 10 تیم در شهر تبریز برگزار می شود و در پایان از هر گروه دو تیم راهی نیمه نهایی خواهند شد.



تیم رده سنی امید هیئت والیبال استان قم نیز در روز نخست این مسابقات در حالی به مصاف توابع تهران می‌رود که بر اساس قرعه کشی انجام شده، در گروه دوم مقدماتی با تیم‌های توابع تهران، گلستان، آذربایجان شرقی و بوشهر همگروه شده است.



در دیگر گروه مقدماتی مرحله نهایی پیکارهای والیبال قهرمانی امیدهای کشور، تیم های امید آذربایجان غربی، همدان، یزد، خراسان رضوی و اصفهان قرار دارند که از این گروه و گروه دیگر دو تیم به مرحله نیمه نهایی صعود می‌کنند.