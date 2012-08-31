بحران سوریه با تاکید بر مبانی اساسی جنبش غیرمتعهدها قابل حل است

رامین مهمانپرست سخنگوی شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص رایزنی‌های انجام گرفته درباره حل بحران سوریه گفت: در رابطه با بحران های منطقه ای در اجلاس دو نوع رویکرد را می توان انتظار داشت، اول سندی که به تایید تفاهم و توافق همه کشورها می رسد یعنی همان سندی که در 700 بند تنظیم و به موضوع سوریه نیز در آن اشاره شد و در آن بر مداخله در امور سوریه و تحریم های یک جانبه علیه سوریه مخالفت شد.

وی در ادامه افزود: در این 700 بند نسبت به عملکرد آقای کوفی عنان تقدیر شد و از ادامه ماموریت ایشان توسط اخضر الابراهیمی استقبال شد و یک بندی هم در این بیانیه وجود دارد که تاکید می کند بر انجام تسهیلات لازم برای ارسال کمک های بشردوستانه به سوریه و همه اینها در غالب سند آمده و مورد تایید کشورها است و اگر سران تایید کنند، منتشر می شود.

مهمانپرست تصریح کرد: بحثهای دیگر مربوط می شود به سخنرانی های سران که هر رئیس هیئت و کشوری نقطه نظرات خودش را بیان می کند در خصوص موضوعات بین المللی و منطقه ای راهکارهایی را پیشنهاد می کند و طبیعی است که اختلاف نظراتی در این سخنرانی ها و پیشنهادات باشد.

سخنگوی شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد ادامه داد: طبیعی است که 120 کشور از نقاط مختلف جهان در خصوص موضوعات منطقه ای اختلاف سلایقی داشته باشند، اما در حاشیه اجلاس ملاقات‌هایی که صورت می گیرد، چه دو جانبه چه چند جانبه کمک می کند که دیدگاه ها و نقطه نظرات به هم نزدیک شود.

وی افزود: با کمک کشورهایی که اعتقاد دارند بر اساس مبانی جنبش که هم مخالفت می کند با دخالت های خارجی و هم تهدید به عملیات نظامی و هم تحریم های یک جانبه، با تاکید بر همین اصول بهترین راه حل برای بحران‌های منطقه ای به خصوص سوریه اتخاذ شود.

سخنگوی وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه در خصوص برگزاری نشست دوستان سوریه گفت: در این خصوص قرار نبود در حاشیه اجلاس جلسه داشته باشیم اگر جلسه ای برگزار شد حتما به اطلاع شما خواهیم رساند.