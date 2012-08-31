5 سال دیگر مشکل ریزگردها برطرف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد محمدی زاده در مورد طرح جامع مقابله با ریزگردها توسط سازمان حفاظت محیط زیست و مشارکت دستگاههای مختلف از جمله وزارت نیرو وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، سازمان هواشناسی و سازمان جنگلها و مراتع گفت: این اقدامات به اعتبار 4هزار و400 میلیارد تومان نیاز دارد تادر یک برنامه 5ساله تمامی عملیات برای تثبیت شنهای روان و مقابله باریزگردها انجام شود.

وی اظهار داشت: برنامه هایی برای عراق به عنوان کانون اصلی گردو غبار و سایر کشورهای منطقه مانند سوریه، عربستان و شمال آفریقا تهیه شده چرا که حدود 6 میلیون و 400هزار هکتار کانونهای تولیدی ریزگرد در منطقه وجود دارد که نحوه مدیریت و تأمین منابع آن توسط کشورهای درگیر تأمین می شود.

محمدی زاده اقدامات اصلی و اساسی مقابله باریزگردها را متقاعد کردن کشورهای کانون گردو غبار دانست و اظهار داشت: ایران درسال 2011 از طرف سازمان ملل به عنوان موفق ترین کشور در مقابله با ریزگردها درکنار چین معرفی شده است و تاکنون بیش از 3 میلیون هکتار تثبیت شنهای روان در داخل کشور انجام شده است. البته امیدواریم با مجموع این اقدامات بتوان ظرف مدت 5سال مشکل ریزگردها که علاوه براستان خوزستان 23استان دیگر در کشور را درگیر خود کرده برطرف کنیم.