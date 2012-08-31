اهدای دوربین طلایی به آثار برگزیده عکاسان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ذوالقدری در آیین ملی پاس‌داشت روز جهانی عکاسی که برای اولین‌بار در سطح کشور برگزار شد افزود : به مناسبت برگزاری آئین پاسداشت روز جهانی عکاسی در زنجان به پنج اثر برگزیده عکاسان کشور دوربین طلایی اهدا می شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این مراسم افزود: برگزاری نخستین آیین پاسداشت روز جهانی عکاسی در استان زنجان بهانه ای برای حضور60 عکاس مطرح و بنام کشور در شهر شور وشعور حسینی برای عکاسی از مناظر طبیعی و جاذبه های توریستی تاریخی استان زنجان است.

وی از چاپ کتاب آثار برگزیده عکاسان شرکت کننده در آئین پاسداشت روزجهانی عکاسی خبر داد و ادامه داد: آثار برگزیده عکاسان شرکت کننده در این مراسم به صورت کتاب چاپ می شود.

وی با اشاره به اینکه در کنار اجرای چنین مراسمی می توان در تأسیس دبیرخانه دائمی و یا خانه عکاسان گام موثری برداشت، ابراز کرد: این آیین پاسداشت به صورت سراسری در استان زنجان برگزار می شود.

ذوالقدری افزود: با ایجاد فضای متناسب با هنر عکاسی در پایان این آیین پاسداشت نمایشگاهی از آثار برگزیده برگزار خواهد شد و آثار نیز به صورت کتاب به چاپ می رسد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه تا به امروز استان زنجان فاقد هرگونه انجمن در این زمینه بوده است، افزود: عکاسان استان زنجان زیر نظر انجمن سینمای جوان استان زنجان فعالیت می کنند.