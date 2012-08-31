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۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۰۹

ذوالقدری خبرداد:

اهدای دوربین طلایی به آثار برگزیده عکاسان کشور

اهدای دوربین طلایی به آثار برگزیده عکاسان کشور

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از اهدای دوربین طلایی به آثار برگزیده عکاسان کشور در نخستین آئین پاسداشت روز جهانی عکاسی در زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ذوالقدری در آیین ملی پاس‌داشت روز جهانی عکاسی که برای اولین‌بار در سطح کشور برگزار شد افزود: به مناسبت برگزاری آئین پاسداشت روز جهانی عکاسی در زنجان به پنج اثر برگزیده عکاسان کشور دوربین طلایی اهدا می شود.
 
وی با اشاره به اهداف برگزاری این مراسم افزود: برگزاری نخستین آیین پاسداشت روز جهانی عکاسی در استان زنجان بهانه ای برای حضور60 عکاس مطرح و بنام کشور در شهر شور وشعور حسینی برای عکاسی از مناظر طبیعی و جاذبه های توریستی تاریخی استان زنجان است.
 
وی از چاپ کتاب آثار برگزیده عکاسان شرکت کننده در آئین پاسداشت روزجهانی عکاسی خبر داد و ادامه داد: آثار برگزیده عکاسان شرکت کننده در این مراسم به صورت کتاب چاپ می شود.
 
وی با اشاره به اینکه در کنار اجرای چنین مراسمی می توان در تأسیس دبیرخانه دائمی و یا خانه عکاسان گام موثری برداشت، ابراز کرد: این آیین پاسداشت به صورت سراسری در استان زنجان برگزار می شود.
 
ذوالقدری افزود: با ایجاد فضای متناسب با هنر عکاسی در پایان این آیین پاسداشت نمایشگاهی از آثار برگزیده برگزار خواهد شد و آثار نیز به صورت کتاب به چاپ می رسد.
 
معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه تا به امروز استان زنجان فاقد هرگونه انجمن در این زمینه بوده است، افزود: عکاسان استان زنجان زیر نظر انجمن سینمای جوان استان زنجان فعالیت می کنند. 
کد مطلب 1685520

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