ریزش پل تاریخی در جویبار/ انسداد مسیر تردد 15 روستا

امید نیک نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پل ظهر جمعه ریزش کرد که خوشبختانه تلفات جانی در بر نداشت ولی راه ارتباطی 15 روستای شهرستان در این حادثه قطع شد.



فرماندار جویبار اظهار داشت: مکاتبات و تقاضاهای بسیاری از سوی شوراهای محلی و فرمانداری شهرستان برای جایگزینی پل انجام که متاسفانه مورد توجه واقع نشد.



نیک ن‍ژاد با بیان اینکه از دو سال پیش، اداره مسکن، راه و شهرسازی شهرستان بر اساس مکاتبات انجام شده، احداث آبنمایی را در کنار پل در دستور کار قرار داد، به رها شدن کار از هشت ماه گذشته تا کنون از سوی پیمانکار پروژه اشاره کرد.

وی افزود: اداره راه و شهرسازی مشکلاتی از قبیل عدم تخصیص بودجه کافی و مشکلات فنی را دلیل ناتمام ماندن پروژه اعلام کرد.



این مسئول از استقرار گروههای راه و شهرسازی و میراث و گردشگری برای بحث آغاز و اجرای عملیات مرمت پل خبر داد و افزود: هم اکنون ماشین آلات راه سازی مشغول کار بوده و مسیر جایگزینی برای تردد وسایط نقلیه و راه جایگزین محلی برای این امر تعبیه شد.



وی ابراز امیدواری کرد: طبق قول مدیر کل راه و شهرسازی مازندران، ظرف چهار روز آینده مسیر مجاور پل بازگشایی و تردد وسایط نقلیه از آنجا صورت خواهد گرفت.



نیک نژاد با تاکید بر ورود فوری اداره میراث و گردشگری نسبت به بازسازی پل تاریخی دوریش محمد شاه که جزو جاذبه های گردشگری شهرستان جویبار است اذعان داشت: با اقدام فوری باید جلوی تخریب کل پل گرفته شود، از سویی اداره راه و شهرسازی باید هرچه سریعتر نسبت به نصب علائم و تابلوهای هشداردهنده و در نهایت ساخت پل جدید اقدام کند.



فرماندار جویبار با تاکید بر اختصاص اعتبار لازم برای احداث پل جدید افزود: پل تاریخی درویش محمد شاه دیگر قابلیت تردد وسایط نقلیه را نخواهد داشت.

وی بیان داشت: آب نمای ساخته شده تا قبل از فصل زمستان موجب ایجاد ترافیک در مسیر بوده که اداره راه و شهرسازی باید برای ساخت پل جدید اعتبار لازم را اخذ و جهت حل مشکل دائمی این 15 روستا اقدام کند.



نیک ن‍ژاد اظهار امیدواری کرد: امیدواریم بر اساس تماس های مکرر انجام شده با مدیریت بحران استان و استاندار مازندران اعتبارات این بخش به زودی فراهم شود.



وی با انتقاد از ادارات راه و شهرسازی و میراث و گردشگری برای بی توجهی به خطرات احتمالی تخریب پل و حفظ اثر تاریخی کهن این شهرستان افزود: رها کردن احداث آبنما عاملی برای وقوع این اتفاق است.

فرماندار جویبار گفت: هم اکنون با تشکیل جلسه فوق العاده ستاد بحران، بررسی و پیگیر مطالب قید شده در دستور کار ستاد قرار خواهد گرفت.