2.5 درصد از کل زائران اعزامی به حج ایرانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی حسینی ظهر جمعه در یک نشست خبری که در محل مجتمع فرهنگی تربیتی امام علی(ع) کرج برگزار شد، اظهار داشت: پیش بینی می‌شود که در سال جاری بیش از 75 هزار زائر از کشورمان عازم سفر معنوی حج شوند.

حسینی ادامه داد: البته این آمار در سال گذشته بالغ بر 100 هزار نفر بود که در سال جاری با کاهش ظرفیتی که از طرف کشور عربستان برای این منظور اعلام شد، تعداد یاد شده برای عزیمت به حج آماده می‌شوند.

وی افزود: با این وجود دو و نیم درصد از کل زائران اعزامی به حج از کشورمان ایران هستند که نسبت به کشورهای دیگری که برای انجام این فریضه دینیشرکت می‌کنند، عدد قابل توجهی است.

16 سال انتظار برای سفر به حج

به گفته مدیر حج و زیارت استان البرز تقاضا برای اعزام به حج تمتع از سوی مردم کشورمان هرساله افزایش چشمگیری پیدا می‌کند ولی متأسفانه به دلیل اعمال کاهش در ظرفیت زائران از سوی کشور عربستان، انتظار برای مشرف شدن به حج گاهی به 16 سال نیز می‌رود.