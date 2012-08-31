دو نمایش حوزه هنری مازندران به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش عطسه ارباب اقیانوس ها و مکاشفه در باب ننه دلاور در نهمین جشنواره تئاتر بومی تیرنگ با حضور گروههای نمایشی و علاقمندان به عرصه تئاتر اجرا شد.



اجرای رقابتی گروههای نمایشی با اجرای دو گروه نمایش عطسه ارباب اقیانوس ها و مکاشفه در باب ننه دلاور در صبح روز جمعه برگزار شد.



نمایش تنهای بی سر به کارگردانی عباس میار و نویسندگی مرضیه قدرتی به روی صحنه خواهد رفت.