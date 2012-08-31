به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا منتظری در همایش بررسی آسیبهای شبکههای اجتماعی که در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره به گسترش تاثیر غولهای شبکههای اجتماعی دنیا همچون فیسبوک، گوگلپلاس اظهار داشت: امروزه شاهدیم شبکههای اجتماعی به عنوان یک رسانه اجتماعی قادر به فعالیت هستند و این مسئله ما را موظف میکند دانش و آگاهی کاربران استفاده از اینترنت را افزایش دهیم.
وی با اشاره به تاثیر رسانههای خبری و اطلاعرسانی بر جنبشهای مدنی و اجتماعی افزود: شاید برای نسلهای گذشته مطبوعات، رادیو و تلویزیون به ترتیب بیشترین قدرت نفوذ و تاثیرگذاری را بر عموم جامعه داشتند، اما برای نسل امروز و آینده با گسترش امکانات اینترنتی و مخابراتی به قطع رسانههای جدید مخابراتی بیشترین تاثیر را در جامعه خواهند داشت.
این کارشناس سینما و رسانه در تعریف شبکههای اجتماعی اینترنتی اظهار داشت: شبکه اجتماعی مجازی یا شبکه اجتماعی اینترنتی، وب سایت یا مجموعهای از وبسایتهایی است که به کاربران امکان میدهد علاقمندیها، افکار، عقاید و فعالیتهای خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارد و به عبارت دیگر با استفاده از این ابزارهای سایبری امکان ارتباط بیشتر در قالب روابط فردی و گروهی را با انتقال پیام فراهم کنند.
وی در ادامه به قدرت شبکههای اجتماعی همچون فیسبوک اشاره کرد و افزود: سایت فیسبوک در سال 2004 توسط یک دانشجوی امریکایی و به صورت محدود اختراع شد اما در کمتر از 8 سال توانست به عنوان یکی از محبوبترین شبکههای اجتماعی جهان با بیش از 950 میلیون کاربر و عضو شناخته شود.
منتظری در ادامه با اشاره لزوم دانش و آگاهی کاربران استفاده از اینترنت و شبکههای اجتماعی بیان کرد: یکی از محوریترین مراحل عضویت و فعالیت در شبکههای اجتماعی دوستیابی و ایجاد حلقههای دوستان مشترک میباشد که در نگاه منطقی بدون اشکال است، اما شاید عدم آگاهی و بینش در کابران و اعضای این حلقههای مشترک ممکن باشد آثار سوء و مخربی را به همراه داشته باشد که البته این مساله محدود به فضای اینترنت نیست و ممکن است با هر وسیله ارتباطی و یا هر شکل دوستی آسیبهای اجتماعی را به همراه داشته باشد.
وی به تاریخچه شکلگیری سایتها و شبکههای اجتماعی اشاره کرد و افزود: فیلمهای مختلفی درباره رسانههای اینترنتی ساخته شده اند که مهمترین آن فیلم شبکه اجتماعی (social network) توسط کارگردان ایدئولوگ سینمای هالیوود دیوید فینچر ساخته شده است، که با روایت زندگی مارک زاکربرگ مخترع سایت فیسبوک گسترش شبکههای اجتماعی را دستمایه قرار میدهد.
منتظری در پایان تاریخچه و روند شکلگیری و گسترش سایتها و شبکههای اجتماعی را مورد بررسی قرار داد و افزود: بدون تردید یکی از ملزومات نسل آینده ورود به فضاهای سایبری و استفاده از امکانات و تکنولوژیهای مخابراتی و همچنین مواجهه با شبکههای اجتماعی است و از این رو میبایست به جای تنها تحریم و فیلترینگ اینگونه فضاها، زمینه را برای افزایش دانش و آگاهی در بین کاربران اینترنت آماده کرد تا شاهد آسیبهای اجتماعی و اخلاقی نباشیم و امیدوراریم در آینده نیازی به فیلترینگ سایتهایی مثل فیسبوک و یوتیوب و... نباشد.
در این مراسم بخشهایی از یک فیلم مستند با موضوع گسترش شبکههای اجتماعی در زندگی مدرن امروز و مشکلات برخی از این شبکهها همچون فیسبوک، یوتیوب، توئیتر و... برای نسل جوان ایرانی پخش شد.
در ادامه جلسه با پرسش و پاسخ دانشجویان ادامه یافت.
