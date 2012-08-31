به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، رهام شهابیپور و ابراهیم رنجبر امروز جمعه موفق شدند با شکست حریفان خود به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازیهای پارالمپیک 2012 لندن در بخش کمان رویکرو راه پیدا کنند. این دو کماندار ایرانی فردا شنبه در این مرحله با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
شهابیپور در این خصوص گفت: شرایط جدول به این گونه بوده و کاری از دست کسی برنمیآید. من قرار است فردا با دوست و استاد عزیزم ابراهیم رنجبر رقابت کنم.
وی با بیان اینکه رنجبر رکوردی بهتر در مقایسه با دیگر کمانداران ایران دارد، افزود: من در مجموع از عملکردم در مسابقات راضی هستم. البته روز گذشته به خاطر شرایط بد جوی شروع خوبی در مسابقات نداشتیم.
این کماندار ایرانی در خاتمه تصریح کرد: خوشحالم به هر حال پس از برگزاری بازی فردا شانس مدال یک ورزشکار ایرانی در پارالمپیک لندن مسجل خواهد شد.
چهاردهمین دوره بازیهای پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار میشود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کمبینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازیها شرکت کرده است.
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