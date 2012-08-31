به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، حجت الله واعظی در خصوص رویارویی ابراهیم رنجبر و رهام شهابیپور در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازیهای پارالمپیک لندن اظهار داشت: ما تا اینجای کار از عملکرد خودمان راضی هستیم، چرا که به تعهداتی که داشتیم عمل کردهایم. زهرا نعمتی و ابراهیم رنجبر در این بازیها رکورد شکستند که این نشان میدهد تیروکمان معلولان ایران سیری صعودی داشته است.
وی در خصوص رویارویی رنجبر و شهابیپور در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان پارالمپیک 2012 لندن گفت: شرایط جدول به این گونه است اما این خوبی را هم دارد که شانس مدال ما صددرصد شده است. به نظر من برنده این دیدار نهایتا راهی فینال میشود و در آنجا با کماندار چین تایپه رقابت خواهد کرد. ما امیدوار به کسب مدال طلا در این ماده هستیم.
چهاردهمین دوره بازیهای پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار میشود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کمبینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازیها شرکت کرده است.
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