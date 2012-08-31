لیبرمن سفر عباس به تهران را "روزسیاه" توصیف کرد/ ممکن است سر عباس به باد برود

به گزارش خبرگزاری مهر، لیبرمن با لحن تحکم آمیز علیه «محمود عباس» بخاطر سفر وی به تهران خواستار ترور عباس و یا محاصره وی به محض ورود به رام‌الله شد.



لیبرمن در اظهاراتی کوتاه به کانال دهم تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: این یک روز سیاه در تاریخ اسرائیل است که عباس به اجلاس تروریست‌ها در ایران پا گذاشته است!



وی افزود: برای انسان ننگ است که عباس به «کشور تروریست» سفر کند و به همین دلیل ما باید دست به اقدامات شدیدی بزنیم که ممکن است سر عباس را به باد داده و یا با هر وسیله‌ای وی را محاصره کنیم.

