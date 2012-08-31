به گزارش خبرگزاری مهر، لیبرمن با لحن تحکم آمیز علیه «محمود عباس» بخاطر سفر وی به تهران خواستار ترور عباس و یا محاصره وی به محض ورود به رامالله شد.
لیبرمن در اظهاراتی کوتاه به کانال دهم تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: این یک روز سیاه در تاریخ اسرائیل است که عباس به اجلاس تروریستها در ایران پا گذاشته است!
وی افزود: برای انسان ننگ است که عباس به «کشور تروریست» سفر کند و به همین دلیل ما باید دست به اقدامات شدیدی بزنیم که ممکن است سر عباس را به باد داده و یا با هر وسیلهای وی را محاصره کنیم.
خشم تل آویو از اجلاس نم/
لیبرمن سفر عباس به تهران را "روزسیاه" توصیف کرد/ ممکن است سر عباس به باد برود
وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی حضور رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران را روز سیاه این رژیم دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، لیبرمن با لحن تحکم آمیز علیه «محمود عباس» بخاطر سفر وی به تهران خواستار ترور عباس و یا محاصره وی به محض ورود به رامالله شد.
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