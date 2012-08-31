به گزارش خبرگزاری مهر، رفیق عبدالسلام وزیر امور خارجه تونس در حاشیه شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران عصر امروز با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت و گو کرد.

جلیلی در این دیدار با اشاره به فرصتهای مهمی که بیداری اسلامی در تونس و دیگر کشورهای منطقه در اختیار امت اسلامی قرار داده است تأکید کرد اگر دولتهای منطقه با هوشیاری از این فرصت بهره برداری کنند بزرگترین تهدید بر ضد رژیم صهیونیستی شکل خواهد گرفت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به مشکلات فزاینده اجتماعی و اقتصادی رژیم صهیونیستی بویژه پس از شکست در جنگهای 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه تصریح کرد آمریکایی ها نمی توانند از طریق تشدید خشونت و بحران در سوریه رژیم صهیونیستی را از انزوای سیاسی منطقه ای و بین المللی برهانند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه امروز شعار " الاسلام هو الحل" شعار امت اسلامی است، اظهار داشت رمز پایداری، پیشرفت و پیروزی ملت ایران التزام به این شعار بوده است و تمامی تلاش دشمنان بر این امر متمرکز شده است که با ایجاد اختلاف های گوناگون مانع از تجمیع ظرفیت کشورهای اسلامی شوند.

وزیر امور خارجه تونس نیز با تجلیل از نقش موثر و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه ای و جهانی و با اشاره به مشترکات دو کشور اظهار داشت ملت و دولت تونس علاقه مند تقویت مناسبات با جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و منطقه ای هستند.