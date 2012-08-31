برگزاری اولین نشست دانشگاه های آذربایجان شرقی با اساتید دانشگاه های کانازاوای ژاپن

نادر اسدی بعد از ظهر جمعه در اولین نشست تخصصی دانشگاه های استان با اساتید دانشگاه های ژاپن گفت: اولین نشست تخصصی اساتید دانشگاههای کانازاوای ژاپن، شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در خصوص زلزله آذربایجان شرقی. اولین نشست تخصصی اساتید زمین شناسی و عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر با اساتید دانشگاه کازاناوای ژاپن و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در محل این دانشگاه برگزار شد.
وی افزود: هدف از برگزاری این نشست تخصصی ، تبادل تجربیات اساتید دانشگاهی و بهره مندی از نکته نظرات علمی پروفسور ماساکاتسو میاجیما است.
نادر اسدی گفت: این دانشگاه آماده همکاری در حوزه های پژوهشی و تحقیقاتی و برگزاری کنفرانسهای علمی بین المللی با مشارکت دانشگاه کازاناوای ژاپن ، شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر دراین زمینه است.
دراین نشست ارژنگ صادقی از اساتید برجسته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با استقبال از اینگونه نشست ها و تبادل تجربیات اساتید این جلسه را زمینه برای برگزاری سمینارهای بین المللی تخصصی در خصوص زلزله اعلام کرد و افزود: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان همکاری نزدیکی با دانشگاه کازاناوا، کیوتو، ژئوفیزیک دانشگاه ژاپن دارد که در اجرای پروژه های تحقیقاتی همکاری نزدیک بااین دانشگاه دارند و همکاری اساتید دانشگاه ژاپن با دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در خصوص بازار تبریز از فعالیت های اخیر این دانشگاه با مشارکت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
. صادقی، در ادامه افزود: دوازدهمین کنفرانس ادواری خطرهای زمین لرزه ای آسیا در ایران برگزار می شود که اینگونه همکاری ها منجر به ارتقاء علمی و پژوهشی دانشگاه ها خواهد شد.
استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در خصوص زلزله اخیر ارسباران ادامه داد: با حضور اکیپ تحقیقاتی از اساتید دانشگاه شهید مدنی و دانشگاه کازاناوای زاپن عملیات مطالعاتی و کاری این گروه در زمینه زلزله آغاز شده است.
.وی گفت: زلزله آذربایجانشرقی فرصتی را فراهم کرده تا این زلزله مورد بررسی و تحقیق کارشناسی انجام گیرد و با مطالعات و راهکارهای لازم در آینده جلوی خسارات و آسیبها تا حد ممکن گرفته شود.
استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تصریح کرد: تجربیات اساتید ژاپن در این زمینه میتواند برای کشورمان مفید فایده قرار گیرد.
وی، وضعیت منطقه را از نظر ساختمانی و تکنولوژی، قدیمی و غیرقابل قبول برشمرد و افزود: با وجود عدم استحکام ساختمانهای قدیمی خوشبختانه آسیب جانی به دلیل حوادث آن در روز کمتر بوده است.
پروفسور میاجیما نیز گفت: عمق کم زلزله که به فاصله 10 کیلومتری از سطح زمین اتفاق افتاده ادامه پسلرزهها را بیشتر کرده و از این پس تعداد پسلرزهها را کمتر و قدرت آن را نیز کم خواهد کرد.
این استاد دانشگاه کانازاوای ژاپن گفت: ایران و ژاپن هر دو یک کشور زلزلهخیز هستند که زلزله در آنها بیشتر اتفاق میافتد، از این رو در سازهها باید دقت داشت.
وی تصریح کرد: هرجا ساختمانها از مصالح کمدوام و سست استفاده شده باشد، چه در ژاپن و چه در ایران آسیبپذیری افزایش یافته و زلزله خسارت جدی وارد میکند.
رئیس بخش مهندسی زلزله دانشگاه کانازاوای ژاپن گفت: آنچه مهم است این است که بعد از زلزلهها چکار کنیم و برای آینده چه تصمیم بگیریم؛ باید با ساخت اماکن مسکونی با رعایت استانداردها و مصالح باکیفیت از تلفات و خسارات جلوگیری کنیم.
برگزاری اولین نشست دانشگاه های آذربایجان شرقی با اساتید دانشگاه های کانازاوای ژاپن
اهر-خبرگزاری مهر :معاون پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی اهر از برگزاری اولین نشست تخصصی دانشگاه های استان با اساتید دانشگاه های کانازاوای ژاپن خبر داد.
