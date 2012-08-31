جنبش عدم تعهد برای ایجاد دولت مستقل فلسطینی تلاش کند

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر امور اجتماعی موزامبیک در شانزدهمین اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد طی سخنانی موفقیت ایران در کسب ریاست نم را تبریک گفت.

وی گفت: حضور ما در این اجلاس به دلیل آن است که این اجلاس از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی خاطر نشان کرد: ما واقف هستیم که در زمانی قرار داریم که بسیار حساس است و با نزاع های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مواجه هستیم و این تهدیدی برای صلح و امنیت بین الملل است.

وزیر امور اجتماعی موزامبیک تصریح کرد: صلح و امنیت شرایط لازم را برای توسعه پایدار فراهم می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله فلسطین اشاره کرد و گفت: فلسطین همچنین با مشکل عمده ای مواجه است و مسئله فلسطین از دلمشغولی های اصلی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از جمله موزامبیک است. ما خواهان برقراری صلح از راه های بین المللی مخصوصا سازمان ملل هستیم و از جنبش عدم تعهد حمایت می کنیم تا شرایط را برای ایجاد دولت مستقل فلسطین در سازمان ملل فراهم کند.

وزیر امور اجتماعی موزامبیک به بحران های مالی اقتصادی دنیا اشاره کرد و گفت: بحران مالی در کشورهای زیادی از جمله کشورهای عدم تعهد مشکلاتی را بوجود آورده است و همکاری کشورهای عضو می تواند مشکلات موجود را برطرف کند. همچنین برقراری صلح و ثبات و ارتقاء صلح پایدار باید یکی از اولویت های ما باشد. جنبش عدم تعهد باید تلاش های خود را در سطح بین المللی ادامه دهد و باید متعهد شود که نظم نوین جهانی را برقرار کند و به همکاری جنوب - جنوب توجه ویژه داشته باشد.

وی تاکید کرد: ما متعهد می شویم با همه کشورهای عضو غیر متعهد برای ارتقاء صلح و ایجاد جهانی با ثبات تر و توسعه یافته تر همکاری کنیم.