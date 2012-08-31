صدای اعضای نم در پنجاهمین سال تاسیس آن هم به حاشیه رانده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پنگ ساوات بوپا وزیر ارشد کابینه لائوس در آخرین جلسه اجلاس سران جنبش عدم تعهد ضمن تبریک ریاست ایران بر جنبش نم گفت: اعتقاد داریم که جنبش تحت ریاست ایران به پیشرفت های زیادی دست خواهد یافت و ما نیز حمایت های لازم را از این جنبش خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه از آخرین اجلاس نم تا به امروز چالش های زیادی از لحاظ صلح و امنیت مقابل ما قرار گرفته است، گفت: منطقه خاورمیانه بسیار تحت تاثیر قرار گرفته و در عین حال ما موج دوم بحران اقتصادی را نیز شاهدیم که این امر موجب توقف پیشرفت و توسعه کشورهای در حال توسعه شده است.

نماینده ویژه لائوس همکاری میان اعضا را تنها عامل مقابله با چالش ها دانست و گفت: نم تنها از طریق همکاری میان اعضا می تواند نقش مهمی در عرصه جهانی بازی کند و منافع اعضایش را تامین کند.

وی گفت: امروز در حالی پنجاهمین سال همبستگی و اتحاد جنبش نم را جشن گرفته ایم که صدای کشورهای عضو جنبش همچنان به حاشیه رانده می شود.

وی با بیان اینکه ما معتقد به اصول حاکمیت مستقل کشورها هستیم، گفت: عدم دخالت در امور یکدیگر نیازمند همبستگی و اتحاد است و ما می توانیم با این اتحاد با امیال کشورهایی که می خواهند سیاست های خود را تحمیل کنند مبارزه کنیم.

نماینده ویژه لائوس گفت: نم می تواند با قوانینی تاثیرگذار در مسائل جهانی منافع اعضایش را در برابر سیاست های دوگانه کشورهای غربی حفظ کند.

وی با تاکید بر اینکه پیگیری مسئله فلسطین توسط سازمان ملل راه به جایی نمی برد، گفت: اعضای جنبش باید به جامعه بین الملل فشار بیاورند تا کشور مستقل فلسطین به حقیقت بپیوندد.

وی همچنین در بخشی از سخنان خود خواستار لغو تحریم های کوبا شد.

وی با بیان اینکه ششم تا هفتم نوامبر کشور ما میزبان کنفرانس سران آسیا و اروپا خواهد بود، گفت: مباحث منطقه ای مانند توسعه پایدار و بحران های اقتصادی، بلاهای طبیعی در این کنفرانس مورد بررسی قرار خواهد گرفت لذا از طرف رئیس جمهور این کشور از تمام سران اجلاس عدم تعهد برای شرکت در این اجلاس دعوت می کنم.

وی تاکید کرد: این کنفرانس فرصتی است که دوباره دور هم جمع شویم و راهکارهایی برای مقابله با چالش ها بیابیم تا عدالت ،آرامش ، صلح و رفاه را برای دنیا به همراه بیاوریم.