به گزارش خبرگزاری مهر؛ عصر جمعه در دیدار مونگاون مشاور عالی دبیرکل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر با ابوالحسن فقیه؛ رئیس جمعیت هلال‌احمر کشورمان با اعطای نامه خانواده‌های هیئت ربوده شده هلال احمر ایران در لیبی برای دبیرکل سازمان ملل، گفت: “امروز روز خوبی برای ما بود و پس از یک ماه بی‌خبری از همکارانمان، خبر سلامتی آنها را دریافت کردیم.”

وی ضمن تقدیر از دبیرکل سازمان ملل متحد به سبب محکوم کردن عمل غیرانسانی ربودن اعضای تیم بشردوستانه هلال‌احمر ایران در لیبی، خواستار ورود جدی تر و عملیاتی سازمان ملل متحد به این موضوع و بکارگیری تمامی ظرفیتهای این سازمان و دیگر نهادهای بین‌المللی در این خصوص شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به همکاریهای فیمابین این جمعیت با سازمان ملل، گفت:” نهضت صلیب سرخ و هلال‌احمر دارای مشترکات فراوان با سازمان ملل در عرصه بشردوستانه هستند و همه ما برای پیشبرد اهداف بشردوستانه و خدمت به جامعه بشری تلاش می‌کنیم.”

مشاور عالی دبیرکل سازمان ملل متحد هم با ابراز خرسندی از خبر سلامت اعضای ربوده شده هلال‌احمر ایران در لیبی، اطمینان خاطر داد ضمن تقدیم نامه خانواده‌ها به آقای “بان کی مون”، آخرین روند پیگیری‌ها در خصوص ربوده شدن اعضای جمعیت هلال‌احمر ایران در بنغازی را به اطلاع دبیرکل سازمان ملل خواهد رساند.”

وی تصریح کرد:”‌جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر همتایان خوبی برای سازمان ملل متحد به شمار می‌روند که در بسیاری از کشورها با یکدیگر همکاری داریم، عضوی از جامعه بشردوستانه هستیم و در صورت تهدید یکی از اعضا باید برای حل مشکل تلاش کنیم.”

مشاور عالی دبیرکل سازمان ملل متحد افزود با بهره‌گیری از توان نماینده ویژه و کارکنان سازمان ملل در لیبی و ارسال اطلاعات پرونده ربوده‌شدن اعضای هلال احمر ایران، همکاریهای لازم را برای آزادی هیئت ایرانی به عمل می‌آوریم.

مونگاون در پایان گفت:” با شناختی که از توانایی‌های جمعیت هلال احمر ایران به دست آورده‌ام علاقمندم در سفر آتی به تهران در خصوص توسعه همکاریهای مشترک دیدار و مذاکره نماییم.”