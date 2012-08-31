به گزارش خبرنگار مهر، نماینده کلمبیا در نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با بیان اینکه کشورش از اصول جنبش عدم تعهد حمایت می کند، گفت:‌ کلمبیا آمادگی خود را نسبت به تحقق اهداف جنبش عدم تعهد و همکاری با دیگر اعضا اعلام می کند.

وی افزود:‌ کلمبیا اعتقاد راسخ دارد که چالش های جدید بین‌المللی در سایه همبستگی و وحدت رفع می‌شود.

نماینده کلمبیا با اشاره به بحران های مالی- اقتصادی جهان گفت:‌ مبارزه با فقر و رفع معضل های اجتماعی و بیکاری تنها در سایه رسیدن به توسعه پایدار شدنی است.

وی با بیان اینکه صلح پایدار تنها از رهگذر وحدت بدست می آید، گفت: همه نوع نابرابری، جنایات سازمان یافته و هر نوع ترویسمی که متحمل آن هستیم، در سایه توسعه پایدار برطرف خواهد شد.

وی د ر پایان با تاکید بر اینکه ما پایبند اصول حاکم بر جنبش هستیم خاطر نشان ساخت:‌ همه ما باید دست در دست هم دهیم تا دنیای معاصر بهتری داشته باشیم.