  1. سیاست
۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۴۰

نماینده کلمبیا در سازمان ملل:

چالش‌های بین الملی در سایه همبستگی بر طرف می شود

سفیر و نماینده کلمبیا در سازمان ملل با بیان اینکه چالش های بین الملی در سایه همبستگی بر طرف می شود، گفت: اعضای جنبش باید دست در دست هم بدهند تا دنیای بهتری داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده کلمبیا در نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با بیان اینکه کشورش از اصول جنبش عدم تعهد حمایت می کند، گفت:‌ کلمبیا آمادگی خود را نسبت به تحقق اهداف جنبش عدم تعهد و همکاری با دیگر اعضا اعلام می کند.

وی افزود:‌ کلمبیا اعتقاد راسخ دارد که چالش های جدید بین‌المللی در سایه همبستگی و وحدت رفع می‌شود.

نماینده کلمبیا با اشاره به بحران های مالی- اقتصادی جهان گفت:‌ مبارزه با فقر و رفع معضل های اجتماعی و بیکاری تنها در سایه رسیدن به توسعه پایدار شدنی است.

وی با بیان اینکه صلح پایدار تنها از رهگذر وحدت بدست می آید، گفت: همه نوع نابرابری، جنایات سازمان یافته و هر نوع ترویسمی که متحمل آن هستیم، در سایه توسعه پایدار برطرف خواهد شد.

وی د ر پایان با تاکید بر اینکه ما پایبند اصول حاکم بر جنبش هستیم خاطر نشان ساخت:‌ همه ما باید دست در دست هم دهیم تا دنیای معاصر بهتری داشته باشیم.

