۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۵۸

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

محمدعلی شنانی حذف شد

جودوکار پارالمپیکی وزن 73- کیلوگرم کشورمان با شکست مقابل جودوکار ژاپنی از صعود به مرحله بالاتر برای کسب مدال برنز پارالمپیک 2012 لندن بازماند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، شنانی که در نخستین مسابقه خود مقابل "دیمیتری سولووی" از اوکراین شکست خورده بود با راهیابی این جودوکار به فینال در گروه شانس مجدد قرار گرفت.

این جودوکار در مصاف با "مارک پاول" بریتانیایی به برتری رسید اما در مبارزه با نماینده ژاپن به نام "هیدکاتسو تاکاشی" شکست خورد و از شانس کسب مدال برنز بازماند.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.

