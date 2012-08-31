  1. سیاست
۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۵۵

در اجلاس نم صورت گرفت؛

تکرار مواضع ضد سوری معاون دبیرکل اتحادیه عرب در اجلاس جنبش عدم تعهد

تکرار مواضع ضد سوری معاون دبیرکل اتحادیه عرب در اجلاس جنبش عدم تعهد

معاون دبیرکل اتحادیه عرب با برشمردن تلاش های این اتحادیه برای حل بحران سوریه گفت: اتحادیه عرب تاکنون در حل این بحران موفق نبوده و نتوانسته بحران سوریه را حل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه سران جنبش عدم تعهد محمد صبیح معاون دبیرکل اتحادیه عرب با تاکید بر اینکه جنبش عدم تعهد باید سیاست های شفاف و روشن داشته باشد گفت: تحقق صلح در خاورمیانه تنها با عقب نشینی اسرائیل از سرزمین های اشغالی و تشکیل دولت فلسطین به پایتختی قدس شرقی امکانپذیر است.

صبیح ادامه داد: خواستار ادامه حمایت از دولت فلسطین و عضویت آن در سازمان ملل هستیم. اتحادیه عرب از همه کشورهایی که از فلسطین حمایت کرده اند تشکر می کند.

معاون دبیرکل اتحادیه عرب تاکید کرد: اتحادیه عرب اهمیت زیادی به زندانیان عرب و فلسطینی که در زندانهای اسرائیل هستند می دهد و خواستار نظارت صلیب سرخ جهانی بر زندانهای اسرائیل برای مجبور کردن رژیم صهیونیستی به آزاد کردن این زندانیان و تحقق حقوق بشر برای آنهاست.

وی تصریح کرد: اتحادیه عرب همچنین خواستار برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی وضعیت زندانیان عرب و فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی است.

صبیح در خصوص موضع اتحادیه عرب در قبال بحران سوریه گفت: اتحادیه عرب بحران سوریه را از ابتدا بررسی کرده تا مانع خونریزی بیشتر دولت سوریه شود.

معاون دبیرکل اتحادیه عرب ادامه داد: اتحادیه عرب در سال 2012 از رئیس جمهور سوریه خواست برای جلوگیری از خونریزی بیشتر استعفا داده و دولت انتقالی تشکیل دهد.

وی خواستار اقدام سیاسی برای حل بحران سوریه شد و گفت: کشورهای دوست سوریه طی جلسات متعدد خواستار ارائه کمک به ملت سوریه شدند.

معاون دبیرکل اتحادیه عرب با برشمردن تلاشهای اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه گفت: این تلاش ها تاکنون موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته مشکلات سوریه را حل کند و باعث کناره گیری عنان و روی کار آمدن اخضر ابراهیمی شده است. امیدواریم با ورود وی بحران سوریه پایان یابد و درخواست ملت این کشور برای تشکیل حکومت انتقالی تحقق یبد.

معاون دبیرکل اتحادیه عرب تاکید کرد: بحران سوریه وارد مرحله ای شده است که تمامی خطر متوجه ملت سوریه است. ما باید این بحران را با تلاش های بیشتر و ورود به مرحله جدید ایجاد دموکراسی چندجانبه متشکل از ملت و اقشار سوریه حل کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: جنبش عدم تعهد باید در راستای خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای و حمایت از گفتگوی میان ادیان تلاش کند.

کد مطلب 1685626

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها