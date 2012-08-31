  1. سیاست
۱۰ شهریور ۱۳۹۱، ۲۱:۲۱

رهبر انقلاب در دیدار البشیر:

هوشیاری در قبال طراحی‌های بدخواهان ملت‌های اسلامی ضروری است

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور سودان لزوم هوشیاری در قبال طراحی های بدخواهان ملت های اسلامی را نیز یادآور شدند و تأکید کردند: باید مراقب بود در شناخت و تحلیل اوضاع دچار اشتباه نشویم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارعمرالبشیر رئیس جمهور سودان بر لزوم تحرک بیشتر کشورهای اسلامی و منطقه در مسائل مهم تأکید کردند و افزودند: جنبش عدم تعهد ظرفیت خوبی است تا کشورهای اسلامی و مستقل، توانایی ها و تأثیرگذاری و ابتکار عمل در مسائل منطقه از جمله فلسطین و سوریه را به دست گیرند.

ایشان لزوم هوشیاری در قبال طراحی های بدخواهان ملت های اسلامی را نیز یادآور شدند و تأکید کردند: باید مراقب بود در شناخت و تحلیل اوضاع دچار اشتباه نشویم.

عمرالبشیر رئیس جمهور سودان در این دیدار با ابراز خرسندی از برگزاری موفقیت آمیز اجلاس عدم تعهد در تهران، مسائل منطقه، فلسطین و سوریه را از جمله مسائل مهم و نگران کننده دانست که باید از ظرفیت جنبش عدم تعهد برای حل آن مسائل استفاده شود.
 

