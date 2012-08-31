به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارعمرالبشیر رئیس جمهور سودان بر لزوم تحرک بیشتر کشورهای اسلامی و منطقه در مسائل مهم تأکید کردند و افزودند: جنبش عدم تعهد ظرفیت خوبی است تا کشورهای اسلامی و مستقل، توانایی ها و تأثیرگذاری و ابتکار عمل در مسائل منطقه از جمله فلسطین و سوریه را به دست گیرند.

ایشان لزوم هوشیاری در قبال طراحی های بدخواهان ملت های اسلامی را نیز یادآور شدند و تأکید کردند: باید مراقب بود در شناخت و تحلیل اوضاع دچار اشتباه نشویم.

عمرالبشیر رئیس جمهور سودان در این دیدار با ابراز خرسندی از برگزاری موفقیت آمیز اجلاس عدم تعهد در تهران، مسائل منطقه، فلسطین و سوریه را از جمله مسائل مهم و نگران کننده دانست که باید از ظرفیت جنبش عدم تعهد برای حل آن مسائل استفاده شود.

