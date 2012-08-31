امیدوارم تا اجلاس هفدهم گام های بلندی برای تعالی اهداف جنبش برداریم

به گزارش خبرنگار مهر، احمدی نژاد رئیس جمهور به عنوان آخرین سخنران مراسم اختتامیه شانزدهمین اجلاس عدم تعهد در تهران با اشاره به سند تصویب شده توسط سران عضو جنبش عدم تعهد گفت:‌ سندی که به تصویب رسید حاوی نقطه نظرات شما بود و باید این پیام مهم سیاسی را برای مواجه با چالش های فراروی صلح، امنیت و عدالت به جامعه بین‌المللی مخابره کنیم.

وی افزود:‌ پیامی که بر عدالت، احترام، کرامت ملت ها، گفتگو و همکاری متقابل استوار است.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه سند اجلاس شانزدهم در شرایط امروز بین‌المللی اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد:‌ در این اجلاس فرصت خوبی پیدا شد تا عزم خود را برای تامین هرچه بیشتر همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه داشته باشیم.

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه پیوندهای عمیق میان ما این امکان را خواهد داد که در تحولات بین‌المللی به نفع ملت ها تاثیر بیشتری داشته باشیم، ادامه داد:‌ من برای اهداف جنبش نقشی روشن، افتخارآفرین و اثرگذار در معادلات جهانی پیش بینی می کنم.

رئیس اجلاس شانزدهم خطاب به روسای اجلاس نم گفت:‌ از شما روسای محترم جمهور و دولت‌های کشورها، نخست وزیران، معاونان رئیس جمهور، وزرا و مسئولان هیئت ها، میهمانان ویژه، ناظران، دبیرکل سازمان ملل، رئیس مجمع عمومی، روسای مناطق مختلف جغرافیایی که با مشارکت بی نظیر اسناد تاریخی و اثرگذاری را ایجاد کرده اید، تشکر می کنم.

وی همچنین ضمن تشکر از ملت ایران گفت:‌ از ملت عزیز ایران که مقدمات این اجلاس را فراهم کرده و فرهنگ و میهمانان نوازی خود را نشان دادند بخصوص از مردم تهران تشکر می کنم.

احمدی نژاد همچنین از تمام مقامات و مسئولان کشورها که در ملاقات های دو جانبه و سخنرانی‌های خود در اجلاس در حادثه زلزله اخیر آذربایجان شرقی با ملت ایران ابراز همدردی کردند، تشکر کرد.

همچنین رئیس جمهور از رسانه های داخلی و خارجی که به خوبی فعالیت های گسترده و تحولات این نشست را به دنیا مخابره کردند، تشکر کرد.

وی گفت:‌ تعهدی که امروز ما بر آن پافشاری کردم برای ساختن دنیایی بهتر و زندگی سعادتمند برای همه بشریت است که این زندگی در سایه عدالت، مهرورزی و مشارکت فراهم می‌شود.

احمدی نژاد افزود:‌ این آینده ای روشن در زمانی محقق می‌شود که مدیریت جهان در دست انسان‌های صالح، عادل و مهرورز باشد که خداوند متعال این آینده روشن را با حضور عادل مطلق و مردی از جنس انبیاء‌الهی با همراهی حضرت عیسی وعده داده است.

رئیس جمهور تاکید کرد:‌ من مطمئن هستم که همه شما به مردی که برای آینده ای روشن می آید اعتماد دارید.

وی با اشاره به اجلاس شانزدهم که تحت رهبری رئیس آینده آن هوگو چاوز رئیس جمهوری فعلی ونزوئلا برگزار می‌شود، گفت:‌امیدوارم در اجلاس هفدهم در شرایطی یکدیگر را ملاقات کنیم که گام های بلندی در اهداف تعالی جنبش برداشته باشیم.