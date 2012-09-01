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۱۱ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۵۳

حج و زیارت البرز درخواست کرد:

زائران البرزی برای ثبت نام سفر حج به بانک‌های تهران رجوع نکنند

زائران البرزی برای ثبت نام سفر حج به بانک‌های تهران رجوع نکنند

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر حج و زیارت استان البرز از متقاضیان سفر به حج در این استان خواست برای ثبت‌نام سفر حج به بانک‌های عامل شهر تهران مراجعه نکنند تا بتوان آمار دقیق تری از زائران استان ارائه کرد.

سید مرتضی حسینی در حاشیه برگزاری اردوی جامع آموزشی حج تمتع استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با توجه به اینکه قرابت البرز و تهران بسیار اندک است هرساله عده قابل توجهی از متقاضیان سفر به حج در این استان برای ثبت نام این مهم به بانک‌های عامل شهر تهران رجوع می‌کنند.

حسینی افزود: بر همین اساس و به علت آنکه ثبت اسامی زائرین گرامی استان البرز در بانکهای تهران صورت می‌پذیرد در ارایه یک آمار جامع در خصوص تعداد زائران استان البرز که به حج اعزام می‌شوند مشکل بوجود می‌آید و ممکن است این مشکل در ارائه خدمات‌رسانی مطلوب به زائران نیز اثر‌گذار باشد.

این مسئول در ادامه گفت: از زائرین محترم البرزنشین و متقاضی اعزام به سفر حج خواهشمندیم تا ثبت نام خود را در بانک‌های عامل استان البرز انجام دهند تا در نتیجه آن آماری واقعی و خدمات‌رسانی مطلوبی در این زمینه ارائه شود.

کد مطلب 1685692

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