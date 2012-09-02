بیکاری عامل مهاجرت جوانان آبدانانی/ عدم استقبال بخش خصوصی از شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی صحبت از توسعه به میان می آید، بخش ها و زیرساخت های راه، برق صنعتی و منابع، ذخایر و معادن یک منطقه می تواند از مهمترین مقوله های توسعه در آن منطقه باشد.

کشورهای توسعه یافته ای که زیرساخت های آنان فراهم شده است‌ اکنون بر رشد توسعه تأکید دارند اما در کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم همچون ایران به دلیل فراهم نشدن زیرساخت های توسعه در بخش های صنعتی و تولیدی، فاصله زیادی تا نقطه آرمانی و بالندگی توسعه داریم.

با این حال جوانان استان های محرومی همچون ایلام با مشکل بیکاری و توسعه نیافتگی منطقه دست و پنجه نرم می کنند.

کم جمعیت ترین استان کشور متأسفانه مقام نخست بیکاری در سطح کشور را داراست که نشانه فراهم نبودن زیرساخت ها و زیربناهای توسعه در این استان است.

شهرستان 60 هزار نفری آبدانان نیز از این قاعده مستثنی نیست و با وجود نیروی تحصیل کرده جویای کار، به دلیل نبود این زیرساخت ها و نبود سرمایه در شهرستان، جوانان این دیار به شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی کشور همچون تهران،‌ اصفهان، کرج یا شهرهای همجوار دره شهر و دهلران مهاجرت می کنند.

جوانانی که با شوق و اشتیاق تمام مشقت و سختی های دوران تحصیل را به جان خریده اند تا بتوانند با اندوخته دانش خود برای شهر و استان خود مفید فایده واقع شوند اما بعد از گذر از دوران تحصیل و دیدن چنین وضعیت نابسامانی در منطقه، مهاجرت را بهترین عامل فرار از بیکاری می دانند .

شهرستان آبدانانی که فرهنگ و دانش آن زبانزد خاص و عام است و هر ساله بر تارک دانش استان و حتی کشور می درخشد و بیشترین درصد قبولی ورود به دانشگاه ها در سطح استان را نیز داراست و برخاستن شهید داریوش رضایی نژاد از نخبگان کشور از این شهرستان نیز دلیل این ادعاست‌ اما بن بست اقتصادی و طبیعی آبدانان بین کبیرکوه و دینارکوه باعث شده که زیرساخت های توسعه آن در بخش های صنعتی و تولیدی فراهم نشود.

هرچند گذران زندگی این دیار با کشاورزی و دامپروری رقم می خورد اما خشکسالی و فقدان آب در چند سال اخیر در این شهرستان باعث روی آوردن مردم روستا و دهستان های به شهرنشینی و فاصله گرفتن از بخش تولیدات کشاورزی شده است .

فرماندار آبدانان در این باره گفت: با توجه به بن بست طبیعی آبدانان بین دینارکوه و کبیرکوه و مسافت طولانی آن با مرکز استان، ایجاد و بهبود زیرساخت های مورد نیاز توسعه همچون راه و تونل می تواند عامل برون رفت آبدانان از بن بست اقتصادی و طبیعی و تبدیل شدن به یک منطقه صنعتی شود که این زیرساختها می تواند سرمایه گذار بخش خصوصی را به آبدانان بکشاند .

فضل الله نصرتی افزود: پروژه های احداث تونل کبیرکوه، راه ارتباطی آبدانان – میمه – ملکشاهی و همچنین راه ارتباطی آبدانان – مورموری به دهلران و آبدانان – دشت عباس به خوزستان می تواند مشکل زیرساخت راه در شهرستان را رفع کند که نیازمند همت مسئولین کشوری و استانی و تخصیص اعتبارات لازم به این بخش است.

وی افزود: مشکل برق صنعتی در شهرستان که لازمه ایجاد کارخانه های بزرگ صنعتی و تولیدی است و ضعف ولتاژ برق در بخش کلات مورموری یکی از مطالبات مردم است که با تقویت این بخش، برطرف کردن نواقص آن و پیگیری انتقال برق صنعتی از شهرستان دهلران به آبدانان و استفاده از پست برق دره شهر که به تازگی افتتاح شده، مشکل برق صنعتی آبدانان نیز رفع می شود .

نصرتی همچنین خواستار استفاده از منابع و ذخایر موجود در آبدانان شد و گفت: شهرستان آبدانان از نظر منابع و ذخایر خدادادی همچون نفت، گاز، سنگ گچ و سیمان غنی است و با تخصیص اعتبارات لازم و حمایت مسئولان ارشد استان و کشوری می توان از استعدادهای بالقوه همین شهرستان در راستای ایجاد کارخانه های سیمان، گچ و ... با استفاده از دانش به روز جوانان و تحصیل کردگان جویای کار این دیار، مشکل بیکاری در شهرستان را برطرف کرد.

این مسئول، اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی در شهرستان را زمینه ارتقا و اشتغالزایی جوانان در این بخش دانست و افزود: با اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی می توان چرخه تولید محصولات کشاورزی در بحث باغداری، دامپروری و زراعت را تقویت کرد و از مهاجرت روستاییان به شهر جلوگیری کرد که تلاش های دولت در این بخش قابل تحسین و تقدیر است به طوریکه در سال جاری تعداد 151 طرح در بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر 195 میلیارد ریال مصوب و به بانک های عامل معرفی شده که در صورت اجرایی شدن این طرح ها در زیر بخش های کشاورزی، زمینه اشتغال زایی 230 نفر صورت مستقیم و 1100 نفر به صورت غیر مستقیم در شهرستان فراهم می شود .

وی افزود: همچنین با اجرای فاز سوم و چهارم آبیاری تحت فشار (آبیاری بارانی) مولاب در کلات مورموری در سطح 600 هکتار و پمپاژ بند انحرافی چم کبود در سطح 265 هکتار در دست اجراست که با اجرای این طرح ها، 865 هکتار به اراضی آبی کشاورزی آبدانان افزوده و زمینه توسعه بیشتر بخش کشاورزی در این شهرستان فراهم می شود .

فرماندار آبدانان به عدم استقبال بخش خصوصی در بخش های صنعتی در این شهرستان هم اشاره کرد و گفت: در مناطق محرومی همچون آبدانان،‌ چتر حمایتی دولت باید گسترده باشد تا با دادن تسهیلات کافی به جوانان دارای علم صنایع بزرگ، از ظرفیت ایجاد این صنایع در شهرستان استفاده و مشکل بیکاری را ریشه کن کرد.

وی امنیت شغلی، حمایت مسئولان و کمک دولت را از راه های جذب سرمایه گذار در بخش خصوصی دانست و افزود: با توجه به نرخ بالای بیکاری آبدانان نسبت به دیگر شهرستان های استان، مسئولان تلاش کنند تا زیرساخت های توسعه و زمینه ایجاد صنایع بزرگ در آبدانان فراهم شود .

امام جمعه آبدانان اشتغال را بزرگترین مشکل شهرستان آبدانان خواند و گفت: قابلیت و استعداد جوانان آبدانانی زیاد است اما تا بحال در بعد اشتغال کاری انجام نشده است .

حجت الاسلام حسین حاجیلری اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع مسئولان نظام، آرمان گرایی توأمان با واقعیت، دیدگاهی مهم برای رفع مشکلات به ویژه گردنه های سخت اقتصادی است اما با وجود استعداد فراوان جوانان آبدانانی و سطح تحصیلات آنان، زمینه سازی و زیر ساختارهای توسعه و اشتغال زایی در آبدانان ضعیف و با توجه به واقعیت موجود، دید آرمان گرایی وجود ندارد .

حاجیلری یادآور شد: آرمان گرایی مبتنی بر واقعیت می تواند گره گشای بسیاری از معضلات جامعه باشد که مسئولان باید به این مهم توجه کنند که شهرستان آبدانان زمینه مستعد زیادی برای توسعه در بخش های کشاورزی، صنعتی و اشتغال زایی برای جوانان دارد و با ایجاد زیرساخت های توسعه توسط دولت، مشکل اشتغال زایی جوانان با ایجاد کارخانجات و صنایع تولیدی مرتفع می شود .

یک کارشناس ارشد اقتصاد، زیرساخت های توسعه در آبدانان را ضعیف خواند و گفت: سرمایه گذار برای ایجاد یک صنعت یا کارخانه تولیدی در یک منطقه، نیاز به انگیزه و رغبت دارد که در آبدانان با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های اقتصادی و راه، سرمایه گذاری در این شهرستان را با مشکل روبرو کرده است .

داریوش رحمتی گفت: دولت با فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز توسعه همچون راه و برق صنعتی می تواند در سرمایه گذاری و روی کار آمدن بخش خصوصی در آبدانان تأثیر بسزایی داشته باشد .

وی بهترین نظام برای پیشرفت یک منطقه را نظام مختلط دانست و گفت: نظام مختلط شامل همکاری دولت با بخش خصوصی است و دولتی بزرگ است که کوچک باشد و در بحث توسعه ناظر بخش خصوصی باشد و سهم دولت در ایجاد صنایع نسبت به بخش خصوصی کمتر باشد، چرا که بخش خصوصی با این رویکرد بهتر می تواند زمینه های مختلف ایجاد صنایع و کارخانه های بزرگ صنعتی را ایجاد کرد.

رحمتی مهمترین عامل بن بست اقتصادی آبدانان را نبود راه های ارتباطی دانست و تأکید کرد:‌ احداث راه آهن، جاده های ارتباطی، تونل و راه های هوایی تنها عامل خروج آبدانان از بن بست طبیعی است که با اجرا و احداث این زیرساخت ها و شناساندن منابع، معادن و ذخایر شهرستان، سرمایه گذاران جذب شهرستان شده و با ایجاد کارخانه ها و صنایع مختلف، ضمن اشتغال زایی و درآمدزایی برای قشر تحصیل کرده منطقه، مانع مهاجرت جوانان فارغ التحصیل به دیگر شهرها می شود .

این کارشناس گفت: توجه به بخش گردشگری و توریستی نیز می تواند راه مناسبی برای جذب سرمایه گذار باشد چرا که اگر منطقه ای توریستی باشد، می تواند صنعتی شود اما اگر منطقه ای صنعتی بود، جایگاهی برای توریستی شدن ندارد و با توجه به آثار باستانی منحصر به فرد شهرستان همچون دریاچه دوقلوی سیاه گاو، میانه وار و آبشار تختان، مناطق قرق شده دینارکوه و جنگل های بلوط این منطقه و بیش از 100 اثر باستانی، تاریخی و مذهبی در شهرستان به خوبی می تواند گردشگرانی از دیگر استان های کشور و حتی دیگر کشورها به این منطقه بکشاند و همین امر باعث شناسایی شهرستان و سرمایه گذاری در آن می شود .

حال با این اوصاف در خواهیم یافت که فراهم نمودن زیر ساخت های هر منطقه عامل آبادانی، پیشرفت و اشتغال زایی در آن منطقه و عدم مهاجرت قشر تحصیل کرده به مناطق آباد و صنعتی خواهد بود

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مجتبی کاور