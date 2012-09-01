عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

ایران در جهان
- جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا درباره هرگونه اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد.
- خبرگزاری رویترز مدعی توقف کامل واردات نفت ژاپن از ایران در ماه میلادی گذشته شد.
- وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی برای تنگ تر کردن حلقه تحریمها علیه ایران و افزایش فشارها بر سوریه به سوئیس و ترکیه سفر خواهد کرد.
- یک روزنامه چاپ سوئیس: در حالی که درگیری ها در سوریه توجه همگان را به خود جلب کرده است، نخست وزیر اسرائیل در حال آماده سازی ایده ی جنگ علیه ایران است.
خاورمیانه
- شش نفر در بمبگذاری در افغانستان کشته شدند.
- حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه دو مجروح بر جای گذاشت.
- رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد : افغانستان هنوز یک چالش بزرگ برای ما محسوب می شود.
آمریکا
- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد که یک دهه جنگ احترام جهانی نسبت به آمریکا را در پی داشته است.
- روسیه اظهارات میت رامنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره این کشور را محکوم کرد.
آسیا
کره شمالی از گسترش توان بازدارندگی هسته ای خود خبر داد.
اروپا
- موسسه اقتصادی سوئیس KOF در تازه ترین گزارش خود در مورد بررسی اوضاع اقتصادی سوئیس، وضعیت اقتصادی این کشور را خوب توصیف کرد.
- روزنامه نویه زوریخ سایتونگ: هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین ساخت دو شرکت اسرائیلی در سپتامبر و اکتبر سال جاری برای انجام پروازهای آزمایشی بر فراز حریم هوایی سوئیس به پرواز درخواهند آمد.
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