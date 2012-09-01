عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

ایران در جهان

- جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا درباره هرگونه اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد.

- خبرگزاری رویترز مدعی توقف کامل واردات نفت ژاپن از ایران در ماه میلادی گذشته شد.

- وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی برای تنگ تر کردن حلقه تحریمها علیه ایران و افزایش فشارها بر سوریه به سوئیس و ترکیه سفر خواهد کرد.

- یک روزنامه چاپ سوئیس: در حالی که درگیری ها در سوریه توجه همگان را به خود جلب کرده است، نخست وزیر اسرائیل در حال آماده سازی ایده ی جنگ علیه ایران است.

خاورمیانه

- شش نفر در بمبگذاری در افغانستان کشته شدند.

- حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه دو مجروح بر جای گذاشت.

- رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد : افغانستان هنوز یک چالش بزرگ برای ما محسوب می شود.

آمریکا



- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد که یک دهه جنگ احترام جهانی نسبت به آمریکا را در پی داشته است.

- روسیه اظهارات میت رامنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره این کشور را محکوم کرد.

آسیا



کره شمالی از گسترش توان بازدارندگی هسته ای خود خبر داد.

اروپا



- موسسه اقتصادی سوئیس KOF در تازه ترین گزارش خود در مورد بررسی اوضاع اقتصادی سوئیس، وضعیت اقتصادی این کشور را خوب توصیف کرد.



- روزنامه نویه زوریخ سایتونگ: هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین ساخت دو شرکت اسرائیلی در سپتامبر و اکتبر سال جاری برای انجام پروازهای آزمایشی بر فراز حریم هوایی سوئیس به پرواز درخواهند آمد.