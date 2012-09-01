برخورد با مفسدان باید به امر پیشگیرانه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی شامگاه جمعه در جمع مردم جنگلده علی آبادکتول افزود: برای تحقق این امر نیازمند یک سازمان اداری منسجم هستیم که در حال شکل گیری است.

وی با اشاره به اجلاس نم گفت: حرکت بیداری اسلامی در خاورمیانه، نهضتهای ضد کمپانی در اروپا و جنبش 99 درصدی مردم آمریکا امواج خستگی مردم از نظم اصطلاح نوین جهانی است.

وی به سخنان مقام معظم رهبری در اجلاس تهران اشاره کرد و گفت: این اجلاس و پیام مقام معظم رهبری نشان داد که ایران اسلامی پناهگاه انسانیت معاصر است.

حجت الاسلام پورمحمدی به توصیه های مقام معظم رهبری در بحث عبور از گردنه های سخت در جهان اشاره کرد و گفت: اگر ملت با هدایت عالی مقام معظم رهبری حرکت کنند، می توانیم لحظه های تاریخی را بخوبی ایفا کنیم.