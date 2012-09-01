50 میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان ماهنشان پیش بینی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور محمدپور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شهرستان ماهنشان دارای دو بخش و دو شهر است افزود: از شهرهای این شهرستان شهر ماهنشان و دندی و دو بخش مرکزی و انگوران که دارای 5 دهستان است که 3 دهستان در بخش مرکزی و دو دهستان نیز در بخش انگوران قرار دارد.
محمدپور ادامه داد: مردم مؤمن و ولایتمدار این شهرستان در صحنههای سیاسی حضور پررنگی دارند که دوره دهم انتخابات ریاستجمهوری رتبه دوم مشارکت در استان و در دوره نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز با 92.5 درصد میزان مشارکت رتبه نخست استانی از آن خود کردند.
وی شهرستان ماهنشان را دارای قابلیتها و توانمندیهای بسیاری دانست و افزود: بیش از 84 کیلومتر رودخانه قزلاوزن در این شهرستان جاری است و این شهرستان دارای معادن مختلف، ایستگاههای پمپاژ آب، سدهای کوچک، محصولات باغی و زراعی است که وجود دو شهرک صنعتی نیز از قابلیتهای این شهرستان است.
فرماندار ماهنشان با اشاره به مصوبات سه دور سفر ریاستجمهوری به استان، تأکید کرد: در دور اول سفر تعداد 49 مصوبه، 96 درصد تحقق یافته، در دور دوم سفر 46 مصوبه، 83 درصد تحقق و دور سوم سفر نیز 100 مصوبه، 64 درصد محقق شده است که گازرسانی به شهرهای ماهنشان و دندی از مصوبات دور اول سفر ریاستجمهوری بود.
محمدپور با اشاره به عمرانشهری و روستایی در این شهرستان، افزود: در این بخش خدمات بسیار خوبی در شهرستان ماهنشان انجام شده است که فاضلاب شهری ماهنشان و دندی از مصوبات سفر ریاستجمهوری است که هماکنون این پروژه دارای 70 درصد پیشرفت فیزیکی است که در دههفجر افتتاح خواهد شد.
وی گفت: جایگاه CNG شهر ماهنشان از دیگر مصوبات سفر هیئت دولت است که دو سال گذشته به بهرهبرداری رسیده و جایگاه CNG شهر دندی هم کلنگزنی شده و تا پایان دولت دهم به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار ماهنشان با بیان اینکه تا قبل از سال 84 در این شهرستان دفاتر ICT وجود نداشت افزود: هماکنون 23 دفتر ICT در حال فعالیت هستند و 195 کیلومتر نیز اجرای فیبرنوری در شهرهای ماهنشان و دندی در هفته دفاعمقدس یا در دور چهارم سفر ریاستجمهوری افتتاح خواهد شد.
محمدپور افزود: مطالعه طرح هادی روستایی تا سال 84 در 10 روستا انجام شده بود که هماکنون این مهم به 57 روستا رسیده است که تا قبل از دولت نهم در 5 روستا اجرا شده بود و این طرح هماکنون در 30 روستا اجرا شده است.
وی با اشاره به مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی و شهری تأکید کرد: مقاومسازی واحدهای مسکونی در مناطق زیر 25 هزار نفر جمعیت انجام میشود که این مهم قبل از دولت نهم در 50 واحد مسکونی انجام شده بود که هماکنون این طرح در 306 واحد مسکونی روستایی اجرا شده و 106 واحد مسکونی شهری فرسوده نیز مقاومسازی شده است.
فرماندار شهرستان ماهنشان با اشاره به پروژه مسکنمهر افزود: زمین این پروژه تأمین شده است که 96 واحد بود و به تعداد هر متقاضی میتوانیم مسکن بسازیم که اکنون 30 واحد مسکونیمهر در حال آماده شدن در شهر ماهنشان است و در شهر دندی نیز از 62 واحد مسکن مهر 34 واحد تحویل متقاضیان شده و 28 واحد دیگر آماده تحویل میباشد.
محمدپور با اشاره به راههای مواصلاتی شهرستان ماهنشان گفت: قبل از سال 84 راههای آسفالت روستایی 135 کیلومتر بود که هماکنون این مهم به 290 کیلومتر رسیده است.
وی با اشاره به سدهای در دست احداث، یادآور شد: سد مراش کلنگزنی شده و در حال فعالیت است و بندهای انحرافی آب کشاورزی 4 هزار از اراضی پایاب، و بخشی از آب شرب روستاها را تأمین خواهد کرد که طرح سدهای قرهچای و انگورانچای نیز در دست مطالعه است که تا پایان دولت نهم نیز این سدها کلنگزنی خواهد شد.
محمد پورافزود: تا قبل از دولت نهم تعداد 9 دهیاری در روستاها فعال بود که هماکنون این مهم به 55 دهیاری رسیده است.
محمدپور ادامه داد: محصولات باغی زیر کشت انگور، هلو و زردآلو تا قبل از دولت نهم در شهرستان ماهنشان در حدود 2250 هکتار بود که در حال حاضر این مهم به 4600 هکتار رسیده است و به شدت بر میزان درآمد روستاییان این شهرستان تأثیرگذار بوده است.
وی با اشاره به آبیاری نوین در شهرستان ماهنشان گفت: در مدت هفت سال این آبیاری به 250 هکتار رسیده است و آبیاری 1500 هکتار زمین کشاورزی نیز در دست مطالعه و آماده اجرا است که این طرح در روستاهای ابراهیمآباد، خندقلو، ایلیبولاق و ایدهلو به اجرا در میآید. لولهگذاری و انتقال آب به مزارع کشاورزی تا سال 84 حدود 11 کیلومتر بود که بعد از دولت نهم به 77 کیلومتر رسیده است.
محمدپور تصریح کرد: تعداد 11 واحد استخر پرورش ماهی به 303 واحد ارتقا پیدا کرده است که میزان تولید ماهی قزلآلا تا سال 84 حدود 24 تن بود که هماکنون این میزان تولید به 2500 تن رسیده است که شهرستان ماهنشان در این خصوص رتبه اول در استان را از آن خود کرده است و صادر کننده در استان است همچنین مجموع تولیدات در بخش کشاورزی این شهرستان 74 هزار تن بود که به 135 هزارتن رسیده است.
محمدپور با اشاره به پرداخت یارانه در شهرستان ماهنشان خاطرنشان کرد: حدود 45 میلیارد تومان یارانه پرداخت کردهایم و حدود 33 میلیارد و 700 میلیون تومان نیز به روستاییان و حدود 10 میلیارد تومان به شهرهای ماهنشان و دندی پرداخت شده است که هدفمندی یارانهها بهترین اقدام دولت در جهت اجرای عدالت اجتماعی است که این مهم میزان درآمد مردم را افزایش داد.
وی با اشاره به سفرهای شهرستانی استاندار زنجان متذکر شد: استاندار زنجان 10 سفر رسمی به شهرستان ماهنشان داشته است که در حدود 15 میلیارد تومان اعتبار از این سفرها به بخشهای کشاورزی، آب، عمران روستایی و شهری، فرهنگی، ورزشی، مخابرات، سوخت، پزشکی و درمان، صنعت و سایر حوزهها اختصاص یافته است.
محمدپور یادآور شد: از سه دور سفر هیئت دولت 195 مصوبه به ماهنشان اختصاص یافته است که بیش از 506 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته و 81 درصد از این مصوبات نیز محقق شده است.
فرماندار شهرستان ماهنشان با بیان اینکه گازرسانی به روستاها از مصوبات هیئت دولت است افزود: پروژه گاز دهستان اوریاد در هفته دفاعمقدس کلنگزنی خواهد شد که طرح گازرسانی به 45 روستا در دست مطالعه و طراحی است و 20 روستای این شهرستان نیز هماکنون از نعمت گاز برخوردارند.
محمدپور با اشاره به اینکه طبق آخرین سرشماری انجام شده جمعیت شهرستان ماهنشان نزدیک به 40 هزار نفر است افزود: بیش از 82 درصد جمعیت این شهرستان در 133 روستا و 17 درصد در 2 شهر ساکن هستند.
وی با بیان اینکه در شهر ماهنشان و دندی نمازجمعه اقامه میشود، یادآور شد: این شهرستان حدود 132 شهید دارد که تعداد 105 پرونده از شهدا در بنیاد شهید است و دارای 70 جانباز و 15 آزاده است.
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