حمله به ایران موجب آغاز "جنگ بلند مدت"می شود/تهران تهدیدی برای تل آویو نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتض مصاحبه ای با رئیس سابق موساد ترتیب داده و در آغاز این مصاحبه به تعریف از وی و بیان تفاوت دیدگاه های او با سران رژیم صهیونیستی پرداخته و می نویسد : "افراهیم هالووی" رئیس سابق موساد و شورای امنیت داخلی اسرائیل در انتقاد از رویکرد "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر و "ایهود باراک" وزیر جنگ در قبال ایران زیرکانه عمل کرد و همانند "شیمون پرز" آنها را مستقیما مورد خطاب قرار نداد.

به نوشته هاآرتض، صحبت های هالووی در خصوص ایران غیر عادی بود و وی در سخنانش از سران اسرائیل خواست تا موقعیت فعلی خود علیه ایران را با استفاده از ابزار سیاسی و نه استفاده از زور تغییر دهند.

هالوووی در مصاحبه با هاآرتض گفت : مطلبی که می خواهم بگویم پیچیده است. من در حقیقت می گویم که ایران هسته ای برای اسرائیل تهدید نیست. اگر یک روز از خواب برخیزیم و متوجه شویم که ایران سلاح هسته ای دارد این به معنای پایانی بر وجود اسرائیل نخواهد بود.

رئیس سابق موساد گفت : اسرائیل نباید از قوت گرفتن ایران نگران باشد. ما ( تل آویو ) قدرت بازدارندگی داریم. اگر ایران سلاح هسته ای بدست بیاورد اسرائیل قادر خواهد بود تا یک پاسخ عملیاتی واقعی را برای مقابله با آن داشته باشد.

وی در ادامه عنوان داشت : ما می توانیم از تکرار واقعه هیروشیما در تل آویو جلوگیری کنیم و از وقوع آن جلوگیری خواهیم کرد. بنابراین ما نباید درباره آن صحبت کنیم زیرا این کار همانند راضی کردن خودمان است. علاوه بر آن ما نباید چنین تطابق های بی اساسی را با دهه 1930 انجام بدهیم.

هالووی در ادامه بر لزوم استفاده از سیاست های "چرچیل" توسط سیاستمداران اسرائیل اشاره کرد و گفت : راه حقیقی چرچیلی آن نیست که درباره امکان وقوع هولوکاست دوم صحیت کنیم بلکه باید مطمئن شویم که چنین واقعه ای در اینجا رخ نمی دهد. هر شخصی که خود را همانند چرچیل نشان می دهد نیازمند آن است که همانند وی صحبت کرده و اعتماد به نفس را تقویت کند.

هالووی در انتقاد از سیاست های کابینه رژیم صهیونیستی گفت : زمانیکه می شنوم رهبران ما می گویند "هیچ نیروی دفاعی برای اسرائیل وجود نخواهد داشت، و یا آنکه اسرائیلی وجود نخواهد داشت و یا "آشوویتز" تکرار می شود"، واقعا می ترسم. آنطور که من می بینم پیامی که ما باید برای خودمان و برای ایرانی ها مخابره کنیم این است که بگوئیم تحت هرشرایطی و با بکارگیری هر سناریویی ما برای دو هزار سال دیگر اینجا خواهیم بود.

به نوشته هاآرتض، هالووی یک جزء لاینفک از ساختار امنیتی اسرائیل است. وی از سال 1990 تا 1995 معاون رئیس موساد بوده و طراح صلح رژیم صهیونیستی با اردن محسوب می شود. هالووی از سال 1998 تا 2000 رئیس موساد بوده و از 2000 تا 2003 نیز رئیس شورای امنیت داخلی اسرائیل بود.

در سالهای گذشته اظهارات هالووی درباره ایران با اظهارات سایر مقامات تل آویو تفاوت داشت و به نوعی استثنا محسوب می شد برای مثال در سال 2007 وی اعلام کرده بود که ایران هسته ای تهدیدی برای اسرائیل محسوب نمی شود و یا در سال 2008 وی یک راه جایگزین به جای حمله را برای مقابله با توان هسته ای ایران پیشنهاد داده بود و در سال های 2010 و 2011 نیز هالووی به شدت از افرادی که گزینه حمله به ایران را تبلیغ می کردند انتقاد می کرد.