رخداد زلزله در حلقه آتش دنیا/ احتمال سونامی وجود ندارد

دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بزرگای زلزله دیروز اندونزی 7.9 گزارش شده است، افزود: این زلزله در ساعت 16:20 دقیقه به وقت ایران در عمق 30 کیلومتری زمین و در حدود 90 کیلومتری شهرساحلی فیلیپین رخ داده است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، طول گسل مسبب این زلزله را 300 تا 400 کیلومتر ذکر کرد و اظهار داشت: با رخدادن این زلزله احتمال گسیختگی در این گسل و بروز سونامی می رفت از این رو از سوی مسئولان هشدار سونامی داده شد.



وی ادامه داد: در صورت بروز سونامی امواج ناشی از آن به سواحل سایر مناطق اقیانوس آرام مانند ژاپن، اندونزی، نیوزیلند و سواحل آمریکا و هاوایی می رسید که به ساکنان این کشورها هشدارهایی داده شد.



زارع با بیان اینکه با گذشت 17 ساعت از وقوع زلزله در فیلیپین تاکنون سونامی ایجاد نشده است، توضیح داد: گسل این زلزله به گونه ای بود که تغییر مکان در کف اقیانوس ایجاد نکرد از این رو باعث ایجاد سونامی و ورود امواج ناشی از آن به سواحل نشد و از این به بعد نیز احتمال بروز سونامی وجود ندارد.



معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به بیان وضعیت لرزه خیزی این منطقه پرداخت و خاطر نشان کرد: کلیه مناطق حاشیه اقیانوس آرام به حلقه آتش (Ring of Fire) معروف است. حلقه آتش جایی است که بیشترین آتشفشانهای فعال و بیشترین زلزله های دنیا در آن رخ می دهد.



وی حلقه آتش را شامل کشورهای فیلیپین، ژاپن، بخشهای مهمی از اندونزی، سواحل غربی آمریکای جنوبی شامل کشورهای پرو، شیلی دانست و ادامه داد: از آنجایی که درصد مهمی از زلزله های مهم دنیا در این منطقه رخ می دهد، رخ دادن اتفاقاتی نظیر این زلزله برای این منطقه معمول است.



بی خطر بودن سونامی برای سواحل ایران



دکتر وحید چگینی - رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات زلزله دیروز فیلیپین، اظهار داشت: با رخ دادن این زلزله احتمال تولید سونامی داده می شد از این رو هشدار سونامی برای مجمع الجزایر فیلیپین، اندونزی و چند کشور دیگر صادر شد.



وی با تاکید بر اینکه این سونامی برای سواحل ایران خطری ایجاد نخواهد کرد، ادامه داد: این زلزله در دریا رخ داده است و پیام اخطاری برای کشورها صادر شد تا در صورت بروز رخداد سونامی جلوی خطرات احتمالی گرفته شود.