افزایش 70 درصدی صادرات بازارچه های خوزستان

عباس علیدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری چهار میلیون و 453 هزار تن کالا به ارزش 18 هزار و 666 میلیارد ریال کالا از گمرکات استان خوزستان صادر شده است.

وی با بیان اینکه متوسط قیمت یک تن کالای صادراتی در این مدت بیش از 342 دلار بوده گفت: این رقم نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است.



علیدادی کاهش متوسط قیمت یک تن کالای صادراتی را به دلیل کاهش صادرات از نظر وزنی و ارزشی نسبت به سال قبل عنوان کرد و افزود: در این مدت صادرات از نظر وزنی یک درصد و از نظر ارزشی 21 درصد نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است.



وی از افزایش صادرات از بازارچه های مرزی استان خبر داد و گفت: در پنج ماهه نخست امسال بیش از 13 هزار و 257 تن کالا به ارزش چهار میلیون و 508 هزار دلار از بازارچه های مرزی استان صادر شده که این رقم نسبت به مدت مشابه قبل با افزایش 70 درصدی از لحاظ وزن و 189 درصدی از لحاظ ارزش همراه بوده است.



ناظر گمرکات استان خوزستان در آمد عمومی گمرکات استان را در مدت مذکور بیش از سه هزار و 626 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد افزایش دارد.



وی عمده صادرات گمرکات استان خوزستان را به کشورهای عراق، کویت، امارات، ژاپن، کره، چین ، هند، ترکیه، موزامبیک، اسپانیا، ایتالیا و قطر عنوان کرد.



علیدادی به عمده کالاهای صادراتی استان اشاره کرد و گفت: پلی اتیلن 22 درصد به ارزش 332 میلیون و 353 هزار دلار، گازها 21 درصد به ارزش 317 میلیون و 108 هزار دلار، سایر محصولات شیمیایی 18 درصد به ارزش 272 میلیون دلار، محصولات پتروشیمی هشت درصد به ارزش 125 میلیون دلار، روغن، گریس سه درصد به ارزش 47 میلیون دلار و سایر کالاهای صادراتی از قبیل سیمان، سایرمصالح ساختمانی، منو اتیلین گلایکول عمده کالاهای صادراتی از استان هستند.