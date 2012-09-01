به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار قم در دیدار با مسئولان برگزار کننده سیزدهمین دوره مسابقات بزرگ رباتیک کشور اظهار داشت: شهرداری از تمام فعالیت‌های علمی و فرهنگی در شهر قم حمایت می‌کند.



محمد دلبری افزود: برگزاری مسابقات رباتیک موجب بروز خلاقیت در جوانان و نوجوانان می‌شود و مسئولان برگزار کننده این مسابقات می‌توانند با هماهنگی با مدیران مربوطه در شهرداری نسبت به برگزاری این مسابقات در سطح بوستان‌های شهر قم اقدام کنند.



آموزش به سه هزار و 200 دانش آموز قمی



مجری برگزار کننده مسابقات نیز در این دیدار با اشاره به اینکه از دو سال گذشته تا کنون سه هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز قمی آموزش‌های لازم در زمینه علم رباتیک را فرا گرفتند، اظهار کرد: دانش‌آموزان نخبه استان قم در مسابقات مختلف موفق به کسب عناوین مهمی شدند که از آن جمله می‌توان به کسب مقام پنجمی در مسابقات بین‌المللی دوبی اشاره کرد.



حمیدی افزود: سازمان آموزش و پرورش، شهرداری قم، سپاه علی بن ابیطالب (ع)، استانداری قم و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله حامیان برگزاری مسابقات رباتیک هستند.



پیشرفت ۴۰ درصدی احداث بلوار شهید کریمی



شهردار منطقه چهار قم با اشاره به اقدامات شهرداری منطقه چهار برای توسعه و تعریض معابر شهری اظهار داشت: ادامه بلوار شهید کریمی یکی از فعالیت‌های مهمی بوده که برای تقویت شریان ترافیکی شهر قم ضروری است.



احمد نکونام ادامه داد: بلوار غدیر در محور ورودی شهر قم واقع شده و مردم پردیسان در ساعات ابتدایی صبح با حجم فراوان مراجعات در این بخش مواجه می‌شوند.



شهردار منطقه چهار قم با اشاره به سیاست‌های شهرداری در زمینه کاهش بار ترافیکی این منطقه گفت: یکی از سیاست‌های شهرداری این است که بار ترافیکی این منطقه را در چند شریان اصلی تقسیم کند.



وی ادامه داد: یکی از عملکردهای اساسی این است که رانندگان بتوانند از داخل بلوار آوینی وارد بلوار کریمی و در نهایت بلوار جمهوری شده و سپس به هسته مرکزی شهر راه پیدا کنند.



نکونام اضافه کرد: آزادسازی بلوار کریمی یکی از سیاست‌های کلان شهرداری است که اکنون در حال تملک آن هستیم و تا یک ماه آینده بخش عمده این محور آزادسازی می‌شود تا پروژه پس از بهره‌برداری در اختیار مردم قرار گیرد.



وی با بیان اینکه بخشی از فعالیت شهرداری این منطقه در خیابان جمهوری است گفت: بخش عمده محور جمهوری به جمکران آزادسازی، جدول‌کشی و آسفالت شده و این خیابان قابل بهره‌برداری است.



شهردار منطقه چهار قم ادامه داد: بلوار شهید کریمی دارای پیشرفت فیزیکی ۳۰ تا ۴۰ درصدی است ولی تملکات این پروژه هنوز نهایی نشده است.



تدوین سند راهبردی فرهنگی مدیریت شهر قم



شهردار قم در مراسم افتتاح سیزدهمین دوره مسابقات رباتیک کشوری با بیان اینکه موضوع رباتیک با توجه به خلاقیت هایی که دارد برای جوانان و نوجوانان بسیار جذاب است عنوان کرد: اینگونه برنامه ها و اقدامات در ارتقاء علمی و تکنولوژی کشور تأثیر بسزایی دارد.



محمد دلبری با بیان اینکه شهرداری قم آمادگی همکاری و تعامل با موسساتی که در زمینه ها بخصوص فرهنگی فعالیت می کنند را دارد افزود: در راستای ارائه فعالیت های فرهنگی معاونت فرهنگی در شهرداری تشکیل شده و در مناسبت ها و ایام مختلف برنامه های خوبی را پیش بینی می کند.



وی از تدوین سند راهبردی فرهنگی شهر قم خبر داد و گفت : این سند به تصویب شورا رسیده و در آینده نزدیک اجرایی می شود.

