نرخ بیکاری در منطقه یورو به بالاترین حد خود رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه آلمانی "هامبورگر ابند بلات" مرکز آمار "یورو استات" روز گذشته در لوکزامبورگ این گونه خبر داد که هرگز تا به حال تا این حد انسان در 17 کشور عضو منطقه یورو بیکار نبودند. در جولای گذشته بحران اقتصادی کاملا روی بازارهای کار اثر گذاشته و شمار بیکاران در منطقه یورو به 18 میلیون نفر افزایش یافته و به بالاترین میزان خود رسید. این تعداد بیکار حاکی از یک نرخ بیکاری 11.3 درصد در منطقه یورو است.



بر اساس گزارش "یورو استات" بیشتر از یک سال است که بیکاری در منطقه یورو مرتبا افزایش پیدا می کند. زمانی که مردم پول کمتری در جیبهایشان است کمتر خرید می کنند و این مسئله اقتصاد را متوقف می کند.

در ماه جولای حدود 88هزار نفر بیشتر از ماه ژوئن بیکار بودند و دو میلیون بیشتر از همین ماه در سال گذشته.

بر اساس این گزارش به ویژه در کشورهای بحران زده منطقه یورو از جمله اسپانیا و یونان بیکاری سریعتر افزایش پیدا می کند. در اسپانیا از هر چهار نفر یک نفر بیکار هستند و در یونان نیز بر اساس آمار ارائه شده در ماه می 23.1 درصد بیکار هستند. این دو کشور بالاترین نرخ بیکاری را دارند و در ایتالیا نیز نرخ بیکاری 10.7 درصد است.

همچنین در اتحادیه اروپا نیز شمار بیکاران در حال افزایش است.حدود 25.3 میلیون نفر در این اتحادیه شغلی ندارند که این نرخ بیکاری 10.4 درصد را نشان می دهد. به ویژه جوانان اروپایی ازبیکاری رنج می برتد.تقریبا از هر چهار نفر زیر بیست و پنج سال یک نفر در منطقه یورو شغلی ندارند که برابر با تقریبا 3.4 میلیون جوان بیکار است. درراس این کشورها اسپانیا قرار دارد که در آن از هر دو جوان یک نفر بیکار است. آلمان با هشت درصد جوان بیکار کمترین نرخ بیکاری جوانان در منطقه یورو را دارد.

