امیرحسین کریم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت ورزشگاه‌های دستگردی و اکباتان پیش از حضور نمایندگان AFC در تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه مسئولان این دو ورزشگاه در تلاش هستند تا مشکلات موجود را بزودی برطرف کنند اما هنوز ایرادهایی در این بین وجود دارد.

وی در مورد وضعیت نور ورزشگاه دستگردی اظهار داشت: برای نور نمی‌توان کاری کرد و این مسئله نگران کننده است. نور این ورزشگاه حدود 850 لوکس است و برای رساندن آن به استانداردهای لازم، 200-300 میلیون تومان بودجه نیاز است.

مسئول برگزاری رقابتهای فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا 2012 - تهران ادامه داد: البته مسئولان دو ورزشگاه، تغییرات خوبی در جایگاه خبرنگاران و مهمانان ویژه ایجاد کرده‌اند. ضمن اینکه در ورزشگاه اکباتان هم دو رختکن اضافه شده و این پیشرفت‌ها قابل قبول است.

وی در خصوص مشکلات اینترنت در دو ورزشگاه دستگردی و اکباتان خاطرنشان کرد: اگر اینترنت ورزشگاه‌ها مشکل داشته باشد، ناظر مسابقات بازی‌ها را متوقف می‌کند زیرا ناظر باید پیش از آغاز دیدار، گزارش‌‌های لازم را از طریق اینترنت به AFC مخابره کند. البته مسئولان این دو ورزشگاه خصوصا دستگردی تعهدهای لازم را برای حل مشکل اینترنت داده‌اند.

کریم‌پور در پاسخ به این پرسش که اگر مشکلات این دو ورزشگاه برطرف نشود، امکان گرفتن میزبانی از ایران یا تغییر محل انجام مسابقات وجود دارد؟، تاکید کرد: با توجه به زمان باقیمانده تا مسابقات، بعید است میزبانی را از ایران بگیرند. همچنین تمام تیم‌ها در هتل آزادی مستقر می‌شوند و فکر نمی‌کنم AFC با تغییر ورزشگاه‌ها هم موافقت کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این دو ورزشگاه، میزبان تیم‌های لیگ برتری هم هستند و باید امکانات‌شان را به معیارها و استانداردهای AFC برسانند، در غیر اینصورت باعث کاهش امتیاز ایران در لیگ قهرمانان آسیا خواهند شد، امیدواریم در زمان باقیمانده با تلاش بیشتر مسئولان بتوانیم هرچه زودتر مشکل این ورزشگاه‌ها را برطرف کنیم.

مسئول برگزاری رقابتهای فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا 2012 - تهران با اشاره به حضور نمایندگان AFC در روز سه‌شنبه در تهران برای انجام تمرینی مراسم های پیش از آغاز بازی و بازدید از ورزشگاه‌‎ها، در پایان گفت: بعد از سال‌ها به فوتبال ایران میزبانی چنین رویداد مهمی داده شده و در تلاش هستیم سرافرازانه میزبانی این مسابقات را انجام دهیم.

مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا قرار است از اول تا پانزدهم مهرماه سال جاری در دو ورزشگاه دستگردی و اکباتان تهران برگزار شود که تیم ایران در گروه A به مصاف تیم‌های لائوس، کویت و یمن می‌رود.