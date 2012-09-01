راه اندازی پایگاه قهرمانی کشتی فرنگی برای اولین بار در ورامین

حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با توجه به وجود تنها سه پایگاه قهرمانی در رشته کشتی فرنگی در شهرستانهای اسلامشهر، شهریار و ری از توابع استان تهران، اقدامات برای راه اندازی این رشته پرطرفدار در ورامین در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این پایگاه قهرمانی که در سالن ورزشی فجر واقع شده در روزهای فرد و از ساعت 16 آماده استقبال از علاقه مندان است.

قهرمان اسبق کشتی کشور ادامه داد: بعد از کسب نتایج مطلوب و تاریخ سازی قهرمانان نام آور کشورمان در رقابتهای المپیک 2012 لندن، درخواست ها برای مهیا کردن شرایط راه اندازی تمرینات کشتی فرنگی بالا گرفت و سرانجام تصمیم براین شد تا با دعوت از مربیان باتجربه و کاربلد این رشته آغاز به کار نماید.

وی اظهار داشت: در تاریخ ورزش ورامین تاکنون کشتی فرنگی جایگاهی در میان رشته های موجود نداشته ولی با حمایت اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین در نظر داریم این رشته را در منطقه رونق دهیم.

ملی پوش سابق کشتی کشورمان افزود: این رشته در رده های سنی نونهالان و نوجوانان پایه ریزی شده است و در صورت مهیا بودن شرایط موجود و حمایت از این رشته قطع به یقین کشورمان از حضور استعدادهای این منطقه بهره مند خواهد شد.

رئیس هیئت کشتی ورامین تأکید کرد: به همت اداره ورزش و جوانان ورامین مکانی در سالن ورزشی فجر به صورت اختصاصی به کشتی واگذار شده است و از این به بعد شهرستان ورامین شاهد خانه کشتی خواهد بود.

بختیاری افزود: به زودی این مکان با حضور مسئولان منطقه، اصحاب رسانه و پیشکسوتان ورزشی افتتاح می شود.