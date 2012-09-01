  1. استانها
  2. تهران
۱۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۰۳

بختیاری به مهر خبر داد:

راه اندازی پایگاه قهرمانی کشتی فرنگی برای اولین بار در ورامین

راه اندازی پایگاه قهرمانی کشتی فرنگی برای اولین بار در ورامین

ورامین – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کشتی شهرستان ورامین از آغاز تمرینات کشتی فرنگی برای اولین بار در تایخ ورزش این منطقه خبر داد.

حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با توجه به وجود تنها سه پایگاه قهرمانی در رشته کشتی فرنگی در شهرستانهای اسلامشهر، شهریار و ری از توابع استان تهران، اقدامات برای راه اندازی این رشته پرطرفدار در ورامین در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این پایگاه قهرمانی که در سالن ورزشی فجر واقع شده در روزهای فرد و از ساعت 16 آماده استقبال از علاقه مندان است.

قهرمان اسبق کشتی کشور ادامه داد: بعد از کسب نتایج مطلوب و تاریخ سازی قهرمانان نام آور کشورمان در رقابتهای المپیک 2012 لندن، درخواست ها برای مهیا کردن شرایط راه اندازی تمرینات کشتی فرنگی بالا گرفت و سرانجام تصمیم براین شد تا با دعوت از مربیان باتجربه و کاربلد این رشته آغاز به کار نماید.

وی اظهار داشت: در تاریخ ورزش ورامین تاکنون کشتی فرنگی جایگاهی در میان رشته های موجود نداشته ولی با حمایت اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین در نظر داریم این رشته را در منطقه رونق دهیم.

ملی پوش سابق کشتی کشورمان افزود: این رشته در رده های سنی نونهالان و نوجوانان پایه ریزی شده است و در صورت مهیا بودن شرایط موجود و حمایت از این رشته قطع به یقین کشورمان از حضور استعدادهای این منطقه بهره مند خواهد شد.

رئیس هیئت کشتی ورامین تأکید کرد: به همت اداره ورزش و جوانان ورامین مکانی در سالن ورزشی فجر به صورت اختصاصی به کشتی واگذار شده است و از این به بعد شهرستان ورامین شاهد خانه کشتی خواهد بود.

بختیاری افزود: به زودی این مکان با حضور مسئولان منطقه، اصحاب رسانه و پیشکسوتان ورزشی افتتاح می شود.

کد مطلب 1686092

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها