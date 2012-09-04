افزایش بودجه سازمان زندانها/ بررسی لوایحی برای کاهش آمار زندانیان

محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیسیون قضائی مجلس بررسی وضعیت زندانها و زندانیان را در دستور کار دارد. در حال حاضر زندانهای ما به علت تعدد عناوین مجرمانه بیش از ظرفیت زندانی دارند.

وی افزود: در این زمینه با رئیس سازمان زندانها و وزیر دادگستری جلساتی را در کمیسیون قضائی مجلس برگزار کردیم که امیدواریم با اقدامات اعلام شده از سوی رئیس سازمان زندانها خیلی سریع به وضعیت مطلوب برسیم.

اسفنانی با تاکید بر این نکته که باید در قوانین، مجازات حبس کمتر شود اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی جدید مجازات زندان کاهش یافته است. همچنین با تصویب لایحه حبس زدایی شاهد کاهش آماز زندانیان خواهیم بود. یکی دیگر از اقدامات موثر در کاهش زندانیان راه اندازی اردوگاههای نگهداری محکومان موادمخدر است. در صورت تفکیک زندانیان موادمخدر شاهد کاهش آمار زندانیان و مطلوب شدن وضعیت زندانها خواهیم بود.

وی درباره افزایش بودجه سازمان زندانها نیز گفت: امسال بودجه قابل توجه ای برای سازمان زندانها در نظر گرفته شده است. سال آینده نیز با نظر موافق اعضای کمیسیون قضائی این بودجه افزایش می یابد.