توزیع کنندگان روانگردانها در پایتخت دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ سعید لیراوی از دستگیری یک توزیع کننده مواد مخدر صنعتی و کشف مقادیر قابل توجهی مواد روانگردان خبر در منطقه افسریه خبر داد و گفت: با شکایت شهروندان ساکن این محدوده به پلیس 110 در خصوص فعالیت یک توزیع کننده مواد مخدر صنعتی ، اقدامات ماموران پایگاه ششم این یگان برای شناسایی و دستگیری متهم پرونده آغاز شد.

وی ادامه داد: در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این فرد مواد مخدر صنعتی را از محدوده های اطراف تهران تهیه کرده و به صورت خرده فروشی در محدوده افسریه و اطراف آن به فروش می رساند.

سرهنگ لیراوی افزود: پس از تکمیل شدن تحقیقات در این زمینه، مراتب برای بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرری ارجاع شد که بنابر دستور این مقام قضایی و هماهنگی های های لازم ماموران برای بازداشت متهم مذکور به محل زندگی وی اعزام شدند.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ادامه داد: در این عملیات محل زندگی و کار این متهم که در همان محل بود، تحت نظر قرار گرفت و هنگام بسته بندی مواد مخدر بازداشت شد.

لیروای عنوان داشت: در بازرسی از محل کار این متهم مقادیر قابل توجهی مواد مخدر، روانگردان و همچنین قرص های مخدر کشف و ضبط شد و متهم در پایگاه ششم پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت به جرم خود اعتراف و برای تحقیقات تکمیلی دیگر راهی دادسرا شد.