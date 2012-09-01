میزان جمع آوری زکات در استان قزوین 52 درصد افزایش یافت

هدایت صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پرداخت زکات یکی از واجبات دین اسلام است که طی سال های گذشته شاهد کم رنگ شدن ادای این واجب شرعی بودیم.



وی افزود: به منظور فرهنگ سازی فریضه زکات و تبیین این دستور الهی در کمیته امداد امام خمینی (ره) در اولویت کاری قرار گرفت که با تلاش رسانه ها و فضایی که از سوی روحانیت و ائمه جمعه و جماعات در استان ایجاد شد در سال گذشته بالغ بر پنج میلیارد و 410 میلیون تومان زکات در استان جمع آوری شد.



صفری یادآورشد: این میزان در سال 89، یک میلیارد و 850 میلیون تومان بود که با رشد 193 درصدی روبرو بودیم و استان قزوین توانست با احتساب ظرفیت استانی رتبه برتر کشوری را در سال جهاد اقتصادی کسب کند.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین اضافه کرد: زکات جمع آوری شده طی شش ماه سال گذشته 10 میلیارد و 719 میلیون و 875 هزار و 500 ریال بوده که تا هفتم شهریور ماه سال 1391 جمع زکات مستحبی و واجب جمع آوری شده در استان به 16 میلیارد و 260 میلیون ریال افزایش یافته است.



این مسئول پیش بینی کرد تا پایان شش ماهه اول سال جاری میزان زکات جمع آوری شده در استان به 20 میلیارد ریال بالغ شود.



وی بیان کرد: از مجموع این مبلغ دو میلیارد و 280 ریال زکات جمع آوری شده مستحبی و 13 میلیارد و 980 میلیون ریال زکات واجب بوده که نسبت به سال 90 بالغ بر 52 درصد افزایش نشان می دهد.