  1. حوزه و دانشگاه
۱۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۵۲

زمان جدید امتحانات لغو شده ترم تابستان دانشگاه پیام نور اعلام شد

زمان جدید امتحانات لغو شده ترم تابستان دانشگاه پیام نور اعلام شد

امتحانات لغو شده ترم تابستان 91 دانشگاه پیام نور به علت تعطیلات تهران از فردا آغاز خواهد شد و تا هفته آینده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، به علت تعطیلات تهران امتحانات ترم تابستان دانشگاه پیام نور که از فردا 12 شهریورماه آغاز می شود تا 19 شهریورماه ادامه خواهد داشت.

همزمان سیستم گلستان برای حذف و یا اضافه واحدهای ترم تابستان 91 فعال می شود.

ساعت برگزاری امتحانات هیچگونه تغییری نکرده است.

دانشگاه پیام نور تاریخ امتحانات لغو شده و زمان جدید برگزاری این امتحانات را به این شرح اعلام کرد: 4 شهریور- 12 شهریور، 5 شهریور - 13 شهریور،  6 شهریور- 14شهریور، 7 شهریور-15شهریور، 8 شهریور- 16شهریور، 9 شهریور-18 شهریور، 11شهریور- 19 شهریور.

همچنین بر اساس بخشنامه جدید دانشگاه پیام نور، تاریخ مجدد آزمون دروسی تمام یا بیش از عناوین سوالاتشان در نیمسال دوم 91-90 این دانشگاه خارج از منبع طرح شده بود، اعلام شد.

آزمون مجدد این دروس در 20 و 19 و 16 شهریور ماه در ساعت 10:30 صبح برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1686148

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