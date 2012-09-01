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۱۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۴۳

قوچی:

تعهدات اشتغال در بخش صنایع دستی اسکو افزایش یافت

تعهدات اشتغال در بخش صنایع دستی اسکو افزایش یافت

تبریز-خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی شهرستان اسکو از افزایش تعهدات اشتغالزایی در این شهرستان خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قوچی بعد از ظهر امروز شنبه با بیان این مطلب گفت: طبق ظرفیت تعیین شده قرار بود در سال 90 تعداد 35 نفر صاحب شغل شوند ولی با تلاش هایی که در جهت بکارگماری افراد به کار گرفته شد، 110 نفر از هنرمندان صنایع دستی جذب شدند.
 
وی افزود: سازمان صنایع دستی و میراث فرهنگی این شهرستان در جهت به کارگماری افراد واجد شرایط بیش از 110 نفر از هنرمندان صنایع دستی در بخش خانگی را ثبت نام و به نهادهای ذیربط معرفی نموده است .

رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اسکو ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی انجام گرفته از سوی سازمان میراث فرهنگی استان امسال ترویج مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی در سطح شهرستان اسکو 4 برابر ظرفیت اعلام شد .

کد مطلب 1686226

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