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۱۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۴۷

شهریار علوی:

تقسیم عادلانه کار بین اعضای نظام مهندسی اصفهان وجود ندارد

تقسیم عادلانه کار بین اعضای نظام مهندسی اصفهان وجود ندارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان گفت: تقسیم عادلانه کار بین اعضای نظام مهندسی اصفهان وجود ندارد و این امر ضربه سختی بر پیکره این نظام وارد ساخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار علوی ظهر شنبه در جمع مهندسان اصفهان افزود: اگر بخواهم تنها در یک گام به اصلاح نظام مهندسی اصفهان بپردازم، عدالت از بین رفته را با دسته بندی مشکلات به سه گروه مالی، اجتماعی و تشخیصی و پرداختن به آنها بر اساس اولویت، به وجود می آورم.

وی به سطح علمی مهندسان اشاره کرد و ادامه داد: در سال های اخیر شاهد تربیت مهندسانی هستیم که از نظر سواد تحصیلی رتبه پایینی دارند و حس خطری از این وضعیت ایجاد شده که در آینده چه تصویری از مهندسان در ذهن عامه مردم متبادر می شود.

عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان ادامه داد: کاهش ارتقای علمی مهندسان در حالی است که هر روز سطح علمی کتب مهندسی افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: با افزایش تعداد دانشگاه ها و گرایش عده کثیری از جوانان به رشته‌های مهندسی به طبع نیاز به اساتید بیشتری احساس می‌شود که به طور الزامی در سطح یک و عالی از تدریس و تحصیلات قرار ندارند.

علوی جایگاه نظام مهندسی اصفهان را در کشور مناسب نخواند و تصریح کرد: این نظام تاکنون فعالیت شایسته و بایسته ای صورت نداده که سبب ارتقا جایگاه آن در عرصه کشور شود و تنها سبب نارضایی اعضای از وضعیت کنونی شده است.

عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان گفت: در حال حاضر شانیت و جایگاه مهندسی در بین مردم و سازمان و ادارات دولتی از بین رفته است.

کد مطلب 1686237

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