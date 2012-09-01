منافع مردم را نباید قربانی صنف مهندسی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بهبهانی ظهر شنبه در جمع مهندسان اصفهان اظهار داشت: اغلب اعضای نظام مهندسی اصفهان از عملکرد این نظام ناراضی هستند.

وی با بیان اینکه 15 سال پیش قانون نظام مهندسی در مجلس تصویب شد، ادامه داد: بسیاری مواردی که در قانون آمده بستر اجرایی آن فراهم نشده است.

بهبهانی با بیان اینکه شورای مرکزی نظام مهندسی به این جمع‌بندی رسیده است که قانون نظام مهندسی نیاز به بازنگری دارد، افزود: تنها در صورت آسیب‌شناسی مشکلات و موانع قانون نظام مهندسی می‌توان به اصلاح آن رسید.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در پاسخ به این سوال یکی از حاضران که آیا فکر می‌کنید تا چه اندازه اصلاح قانون مهندسی سبب اصلاح نظام مهندسی شود، تصریح کرد: در صورت اصلاح شیوه‌نامه وآئین‌نامه‌ها بسترسازی مناسب برای اجرای قوانین به وجود می‌آید .

وی از اصطحکاک قانون نظام مهندسی و نظام شهرداری خبر داد و تاکید کرد: هرچه مدیریت‌های حاکم بر نظام مهندسی هم قوی باشد اگر قوانین این نظام اصلاح نشود، کاری را نمی‌توان از پیش‌برد.

عوارض قانون مجریان ذی صلاح مانع اجرای آن شده است

بهبهانی اظهار داشت: قانون مجریان ذی صلاح که در سال 84 برآن شدیم تا این قانون را اجرایی کنیم اما به خاطر اعمال کنترل‌های لازم برای تحقق آن و برای اینکه به صورت صوری انجام نگیرد در عمل متوقف شد.

وی نداشتن بازدارندگی اجرای کافی و لازم در قوانین نظام مهندسی و وجود مشکلات در بستر سازی این قانون‌ها را از بزرگترین اشکالاتی دانست که به قانون نظام مهندسی می‌توان وارد کرد و افزود: با وجودی که قانون این نظام در سال 74 تصویب اما در سال 83 به مرحله اجرا درآمد و این در حالی است که با گذشت بیش 15 سال هنوز برخی از مفاد آن به مرحله اجرا نرسیده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تصریح کرد: اگر چه در عملیاتی شدن برخی از قوانین با مشکلاتی مواجه هستیم اما تنها با آسیب‌شناسی آن می‌توان مشکلات را بر طرف کرد.

وی ادامه داد: لازم است که تمهیداتی برای اجرای قانون مجریان ذی صلاح در نظام مهندسی دیده شود.

بهبهانی با اشاره به اینکه قوانین بازدارندگی لازم را ندارد، تاکید کرد: شورای مرکزی نظام مهندسی با تشکیل کمیته آسیب‌شناسی در صدد اصلاح قانون برآمده است.

وی که نزدیک به 3 دوره است که در جمع دیگر اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی قرار گرفته است، گفت: یکی از اشکالاتی که به قانون نظام مهندسی می‌توان گرفت اینکه فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف مهندسی تا زمانیکه پروانه اشتغال دریافت نکنند حق ورود به بازار کار را ندارند و به همین دلیل نمی‌توانیم بین مهندسان متقاضی کار با دفاتر نیازمند به مهندسان مختلف ارتباط کاری ایجاد کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با بیان اینکه در این سال‌های تلاش‌های گسترده‌ای برای اصلاح و بازنگری قانون نظام مهندسی صورت گرفته اما بدون نتیجه مانده است، اضافه کرد: اصلاح قانون در مجلس کار ساده‌ای نیست، اما با ورود رئیس نظام مهندسی کشور به کمسیون عمران مجلس نقطه امیدی برای رفع این مشکل به وجود آمده است.

