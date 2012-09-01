  1. ورزش
۱۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۲۱

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

عساکره در مسابقات جودو شکست خورد

عساکره در مسابقات جودو شکست خورد

جودوکار وزن 90- کیلوگرم تیم نابینایان و کم بینایان کشورمان در مصاف با حریفی از روسیه متحمل شکست شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، سومین روز از چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک امروز شنبه با برگزاری مسابقات جودو پیگیری شد. در این بخش از مسابقات و در وزن 90- کیلوگرم، هانی عساکره در مبارزه با "اولگ" از روسیه متحمل شکست شد. این مبارزه در مرحله دوم پیکارهای وزن 90- کیلوگرم مسابقات جودوی بازی‌های پارالمپیک لندن برگزار شد. عساکره در مرحله نخست با قرعه استراحت روبه‌رو بود.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 29 اوت تا 9 سپتامبر (8 تا 19 شهریور) در لندن برگزار خواهد شد. بیش از چهار هزار ورزشکار از 140 کشور جهان در این بازی ها شرکت خواهند داشت و ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای پیشرو با 79 ورزشکار در بازی های فوق حضور خواهد یافت.

کد مطلب 1686264

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها