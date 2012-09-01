عساکره در مسابقات جودو شکست خورد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، سومین روز از چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک امروز شنبه با برگزاری مسابقات جودو پیگیری شد. در این بخش از مسابقات و در وزن 90- کیلوگرم، هانی عساکره در مبارزه با "اولگ" از روسیه متحمل شکست شد. این مبارزه در مرحله دوم پیکارهای وزن 90- کیلوگرم مسابقات جودوی بازی‌های پارالمپیک لندن برگزار شد. عساکره در مرحله نخست با قرعه استراحت روبه‌رو بود.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 29 اوت تا 9 سپتامبر (8 تا 19 شهریور) در لندن برگزار خواهد شد. بیش از چهار هزار ورزشکار از 140 کشور جهان در این بازی ها شرکت خواهند داشت و ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای پیشرو با 79 ورزشکار در بازی های فوق حضور خواهد یافت.