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۱۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۴۹

مولودی:

600 تن گلزا در استان کردستان برداشت شد

600 تن گلزا در استان کردستان برداشت شد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: از 800 هکتار اراضی سطح استان کردستان 600 تن گلزا برداشت شد.

ابراهیم مولودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال جاری شش میلیارد و 600 میلیون ریال درآمد از محل تولید گلزا به کشاورزان رسیده است.

وی افزود: از میزان تولید 600 تن گلزا در استان 535 تن به صورت توافقی و هر کیلو به قیمت هزار و 100 تومان از کشاورزان خریداری شده است.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اینکه آب در میزان تولید گلزا نقش موثری دارد، بیان کرد: شهرستان های سقز، قروه و دهگلان به سبب آب و هوای مناسب مرکز کشت گلزا در استان هستند.

مولودی یادآور شد: سطح زیر کشت گلزا در سال زارعی گذشته هزار و 100 هکتار بود که از این سطح هزار و 800 تن گلزا تولید شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته به دلیل مشکلات در خرید گلزا از کشاورزان تبعات منفی از جمله کاهش سطح زیر کشت را در برداشت.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی کردستان اظهار داشت: انتظار می رود با خرید به موقع و حمایت از کشاورزان در سال آینده شاهد رشد کشت گلزا در استان باشیم.

کد مطلب 1686337

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