100 هزار خودرو فقط از یک محور مواصلاتی استان البرز عبور کرد

محمد جواد عطرچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی 24 ساعت گذشته 101 هزار و 301 خودرو از آزاد راه کرج به تهران پل کلاک تردد کرده است که بیشتر تردد بوده است.



وی ادامه داد: آزاد راه کرج به تهران بعد از خروجی جاده چالوس 77 هزار و 476 وسیله نقلیه و آزاد راه تهران به کرج پل کلاک 71 هزار و 50 خودرو تردد کرده است.



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز افزود: آزاد راه تهران به کرج قبل از خروجی جاده چالوس 65 هزار و 12 وسیله نقلیه و کرج به چالوس مقطع آدران - گچسر 14 هزار و 669 خودرو تردد کرده است.



عطرچیان گفت: محور بوئین زهرا به اشتهارد نیز 11 هزار و 161 وسیله نقلیه و چالوس به کرج مقطع گچسر - آدران 109 هزار و 924 وسیله نقلیه عبور کرده است.



وی اظهار داشت: کرج به قزوین جاده قدیم 9 هزار و 144 وسیله نقلیه و ماهدشت به اشتهارد 7 هزار و 948 وسیله نقلیه تردد کرده است.



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز افزود: قزوین به کرج جاده قدیم نیز 2 هزار و 887 خودرو و اشتهارد به بوئین زهرا نیز 2 هزار و 411 خودرو تردد کرده است.

