دانشگاه تبریز در طرح بین المللی متاآنالیز بین المللی شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز با اعلام این مطلب گفت: سازمان خواروبارجهانی (فائو) همه ساله از چندین پروژه­ تحقیقاتی در خصوص افزایش تولید دامپروری حمایت می­ کند که در اواخر سال 2009 میلادی فراخوان تحقیقاتی از سوی این سازمان منتشر شد که طی آن پروپوزال های تحقیقاتی در رابطه با بررسی تنوع ژنتیکی کنترل مقاومت به بیماری‌های انگلی در نشخوارکنندگان کوچک به منظور بهبود تولیدات دامی پذیرش می‌شدند.



عباس رأفت افزود: گروه علوم دامی دانشگاه تبریز نیز طرحی را در این زمینه با عنوان بررسی "مقاومت ژنتیکی به نماتود های دستگاه گوارشی در گوسفند " ارایه نمود.

به گفته وی در این رابطه، 50 طرح پیشنهادی از سراسر جهان به فائو ارایه شده بود که در نهایت طرح دانشگاه تبریز در کنار طرح‌های 13 کشور دیگر در سال 2011 پذیرفته شد.



کمک های مرکز فنی حرفه ای ملکان به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی

دومین محموله کمک های مرکز فنی حرفه ای ملکان در بین مردم زلزله زده استان اذربایجان شرقی توزیع شد.



به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز دومین محموله کمک های مرکز فنی حرفه ای ملکان در بین مردم زلزله زده شهرستان های اهر،هریس و ورزقان توزیع شد.

این کمک ها شامل آب معدنی،نان،پتو،تن ماهی،لوازم بهداشتی و سایر اقلام مورد نیاز آسیب دیدگان از زلزله بود که بایک دستگاه خودرو به شهرستان های زلزله زده ارسال شد.



گفتنی است زلزله 21 مرداد ماه گذشته در شهرهای اهر، هریس و ورزقان در آذربایجان شرقی که 6.2 ریشتر بزرگی داشت جان تعدادی از مردم را گرفت.

