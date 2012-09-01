  1. بین الملل
۱۱ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۲۰

منابع لیبیایی:

محاکمه سیف الاسلام قذافی آغاز نشده است

محاکمه سیف الاسلام قذافی آغاز نشده است

منابع لیبیایی اخبار مربوط به شروع محاکمه فرزند 39 ساله دیکتاتور مقتول را تکذیب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات ، "طه بعره" سخنگوی دادستانی لیبی، شایعات مطرح شده در رسانه ها درباره آغاز محاکمه سیف الاسلام قذافی در زندانش در الزنتان را تکذیب کرد.

وی افزود: پرونده سیف الاسلام قذافی هنوز در دست دادستانی است و دادستانی می تواند پرونده را به دادگاه ارائه کند یا خواستار ادامه تحقیقات شود.

در همین راستا یک منبع مسئول محلی در شهر الزنتان نیز  اخبار مربوط به شروع محاکمه سیف الاسلام قذافی را در شهر الزنتان تکذیب کرد.

این منبع بیان کرد: پرونده سیف الاسلام هنوز در دست دادستانی است و اینکه پرونده به دادگاه ارجاع خواهد شد یا تحقیقات ادامه می یابد،هنوز مشخص نیست.

شایان ذکر است که سیف الاسلام 39 ساله در نوامبر سال گذشته در اوباری در جنوب لیبی دستگیر شده است.

کد مطلب 1686407

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