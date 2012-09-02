فعالیت 30 گروه مسلح درسوریه/حضور 15 گروه ناشناس وخارج ازکنترل مخالفان

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر حدود 30 گروه مسلح با باورها و ایدئولوژیهای مختلف در حال انجام عملیاتهای تروریستی در داخل خاک سوریه هستند که بیش از 15 گروه آنها ناشناس هستند.

روزنامه "حریت" چاپ ترکیه به نقل از مقامات شورای موسوم به شورای ملی سوریه و گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد سوریه در حال حاضر 30 گروه مختلف جهادی، اسلامی، طرفدار القاعده و سکولار در حال انجام عملیات علیه دولت سوریه هستند که بیش از نیمی از آنها تحت کنترل و فرماندهی شورای موسوم به شورای ملی سوریه نیستند.

به نوشته این روزنامه، ترک این موضوع نشان دهنده این است که چقدر این گروه ها شکننده و سازمان نیافته هستند.

به گفته "احمد حلبی"، کارمند رسانه ای شورای موسوم به شورای ملی سوریه از این 30 گروه ما فقط هویت 15 گروه را می شناسیم و در بقیه موارد شناختی از این گروه ها نداریم به طوری که بعضا 50 نفر گردهم آمده اند و یک گروه تشکیل داده اند و معمولا نامهای قرآنی هم برای خود انتخاب کرده اند.

"خالد خوجه " نماینده دولت ترکیه در شورای موسوم به شوری ملی سوریه در این خصوص می گوید: حتی بعضی از این گروه ها مثل التوحید و فتح که خود را زیر مجموعه ارتش آزاد سوریه می دانند از دستورات پیروی نمی کنند و به طور مستقل عمل می کنند.

یک عضو شورای موسوم به شورای ملی سوریه که خواست نامش فاش نشود در اظهاراتی که بیانگر سازماندهی گروه های مختلف تروریستی در سراسر جهان توسط آمریکا و برخی کشورهای مرتجع عرب منطقه و اعزام آنها به سوریه است، در این باره گفت : فقط برخی گروه های افغانی، چچنی و لیبیایی طبق دستور و نظر ما کار می کنند.