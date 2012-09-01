ابراهیم رنجبر به مرحله نیمه نهایی صعود کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، ابراهیم رنجبر امروز شنبه در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های تیروکمان بازی‌های پارالمپیک لندن و در بخش ریکرو انفرادی ایستاده با شکست شهابی‌پور با نتیجه 7 بر یک به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه پیدا کرد.

رنجبر روز دوشنبه با "هاسیهین سناوی" از مالزی دیدار خواهد کرد. دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی را "هوی لوی تسنگ" از چین تایپه و "اسکار پلگرین" از ایتالیا برگزار خواهند کرد.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.