  1. ورزش
۱۱ شهریور ۱۳۹۱، ۲۱:۱۵

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

ابراهیم رنجبر به مرحله نیمه نهایی صعود کرد

ابراهیم رنجبر به مرحله نیمه نهایی صعود کرد

ابراهیم رنجبر با شکست هموطن خود رهام شهابی‌پور به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تیروکمان ریکرو انفرادی ایستاده پارالمپیک راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، ابراهیم رنجبر امروز شنبه در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های تیروکمان بازی‌های پارالمپیک لندن و در بخش ریکرو انفرادی ایستاده با شکست شهابی‌پور با نتیجه 7 بر یک به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه پیدا کرد.

رنجبر روز دوشنبه با "هاسیهین سناوی" از مالزی دیدار خواهد کرد. دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی را "هوی لوی تسنگ" از چین تایپه و "اسکار پلگرین" از ایتالیا برگزار خواهند کرد.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.

کد مطلب 1686445

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