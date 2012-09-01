به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، حمزه ندری در پیکارهای وزن 100+ کیلوگرم مسابقات جودوی بازی‌های پارالمپیک لندن پس از استراحت در دور نخست مبارزات خود را با شکست برابر "سیلوا ویلیناس" از برزیل آغاز کرد. ندری در گروه بازنده‌ها مقابل حریفی از کره جنوبی به برتری رسید تا امیدوار به کسب مدال برنز پارالمپیک شود.

وی در مبارزه برابر "پارک جونگ مین" کره‌ای با ضربه فنی صاحب پیروزی شد و به مرحله بعد راه یافت. ندری در مبارزه بعدی باید با برنده پیکار جودوکارانی از آذربایجان و کانادا مبارزه کند.

امروز همچنین حامد علیزاده در وزن 100- کیلوگرم مسابقات جودوی بازی‌های پارالمپیک لندن پس از استراحت در دور نخست، مقابل جودوکار آلمانی صاحب پیروزی شد اما در مرحله نیمه نهایی مقابل جودوکار کره‌ای تن به شکست داد و به گروه بازنده‌ها رفت.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.